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В Кыргызстане продолжается рост ОРВИ среди детей

В Кыргызстане растет заболеваемость ОРВИ Фото: pixabay
В 2022 году сезонный подъем заболеваемости в Кыргызстане начался с первых чисел декабря. Власти не исключают продления карантина в школах до конца второй четверти, сообщает Zakon.kz.

В Кыргызстане продолжается рост ОРВИ и гриппа, пишет 24.kg.

По словам директора департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздрава КР Султана Абдыкадырова, по сравнению с предыдущей неделей число заболевших увеличилось более чем в три раза.

"С 12 по 18 декабря зарегистрировано 44 106 случаев ОРВИ и гриппа. На предыдущей неделе было 14 078 случаев. Следует отметить, что из всех заболевших 72,6% — дети до 14 лет (32 026)".Султан Абдыкадыров

Говоря о заболеваемости гриппом (142 подтвержденных случая), Султан Абдыкадыров отметил, что сейчас превалирует тип А/H1N1 (свиной).

"На этой неделе он составил 96%. Он протекает тяжело, чаще дает осложнение, более заразен и быстрее распространяется. Поэтому призываем получить вакцину от гриппа, она дает защиту от трех типов этого заболевания".Султан Абдыкадыров

Спикер добавил, что пока преждевременно говорить, когда заболеваемость пойдет на спад. Согласно многолетней динамике, рост обычно приходился на конец декабря, а пик – на конец января.

В стране все школы закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. Самая сложная ситуация сложилась в школах Бишкека, Чуйской и Таласской областей. 15 декабря сообщалось о закрытии 509 школ.

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