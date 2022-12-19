Исполнение комплексного плана по противодействию коррупции обсудили на заседании комиссии с Ерланом Кариным
По информации Акорды, на заседании рассмотрели ход реализации предвыборной программы Президента РК "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" в части вопросов противодействия коррупции, а также исполнения Комплексного плана по противодействию коррупции в сферах таможенного дела, строительства.
О том, какая проводилась работа в этом направлении, в своих докладах рассказали руководители агентства по противодействию коррупции, министерства финансов, индустрии и инфраструктурного развития.
Государственный советник отмети, что противодействие коррупции определено главой государства одним из важнейших приоритетов, направленных на продолжение эффективной реализации реформ по модернизации казахстанского общества и государства.