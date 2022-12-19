Исполнение комплексного плана по противодействию коррупции обсудили на заседании комиссии с Ерланом Кариным

Под председательством государственного советника РК Ерлана Карина прошло заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, на заседании рассмотрели ход реализации предвыборной программы Президента РК "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" в части вопросов противодействия коррупции, а также исполнения Комплексного плана по противодействию коррупции в сферах таможенного дела, строительства.

О том, какая проводилась работа в этом направлении, в своих докладах рассказали руководители агентства по противодействию коррупции, министерства финансов, индустрии и инфраструктурного развития.

Государственный советник отмети, что противодействие коррупции определено главой государства одним из важнейших приоритетов, направленных на продолжение эффективной реализации реформ по модернизации казахстанского общества и государства.