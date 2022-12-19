Генсек ООН допустил возможность расширения Совета Безопасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на пресс-конференции, что возможность расширения состава членов Совета Безопасности рассматривается всерьез и "находится на столе", сообщает Zakon.kz.

РИА Новости приводит его слова о том, что предложения по расширению Совета Безопасности ООН высказывают представители ряда стран.

Вопрос реформы Совбеза — в ведении стран-членов, Секретариат ООН не влияет на эти переговоры, напомнил Гутерриш.

Совет Безопасности ООН был сформирован странами-победительницами во Второй мировой войне и включил в качестве постоянных членов США, Советский Союз, Китай, Великобританию и Францию. Затем место СССР в СБ ООН унаследовала Российская Федерация. Однако сейчас все чаще говорят о возможности включения в состав СБ ООН на правах постоянных членов Японии, Индии, Турции, Бразилии и некоторых других государств.

Ранее Гутерреш заявлял, что перспектив окончания конфронтации России и Украины в данный момент не наблюдается. По его словам, момента проведения эффективных мирных переговоров стоит подождать до лучших времен. Он также выразил надежду, что эти самые лучшие времена наступят в 2023 году и, наконец, удастся достичь мира в Украине.