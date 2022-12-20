День шести двоек: к чему готовиться знакам зодиака

Ясновидящая и биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова уверена, что день 22.12.2022 действительно особенный. К тому же, зеркальная дата обладает мощной энергетикой.

По словам эксперта, зеркальная дата в конце напряженного года может принести удачу. Главное, как отмечает ясновидящая, обратить внимание на семью и веру в себя.

К тому же, этот день подходит для подведения итогов года и самоанализа.

К примеру, Овны смогут успешно завершить проекты. Важно не останавливаться на достигнутом. Пришло время для решительных действий.

Тельцам советуют проявить смекалку. Еще одной рекомендацией является не делиться планами: держите эмоции при себе.

Прислушайтесь к себе и будьте внимательны. Близнецам стоит детально изучить все "за" и "против" и постараться подходить к решению вопросов объективно.

Используйте любые шансы и возможности. Этот девиз подходит Ракам. И не забывайте мотивацию: с ней вы достигнете успеха гораздо раньше.



Львы будут пребывать в игривом настроении. Представители огненной стихии смогут в удовольствие поэкспериментировать. Однако не забывайте про здоровье.

Отпустите ситуацию — совет Девам. Несмотря на то, что планы могут рушиться и мечты отдаляться, необходимо расслабиться. Попробуйте отстраниться и наблюдать со стороны.

Весам также необходимо отдохнуть. Определитесь, чего вы хотите на самом деле и прислушайтесь к интуиции.

Что касается Скорпионов, им нужно взять паузу и проанализировать все события. Обсудите проблемы только с теми, кому действительно доверяете.

Стрельцам, как сказано в публикации Ftimes.ru, нужно сдерживать порывы. Вас сейчас легко вогнать в депрессию. Постарайтесь найти альтернативу.

Рисковать и принимать неоднозначные решения. Это необходимо Козерогам. Вас ждут приключения. К тому же, откажитесь от того, что вас давно не устраивает.

Водолеям стоит лишний раз промолчать. Держите эмоции при себе. Не каждый способен радоваться чужим успехам.

Несмотря на репутацию мечтателя, Рыбы знают чего действительно хотят и настойчиво двигаются к цели. Прислушайтесь к посторонним: можно услышать дельные советы.

Ранее астрологи озвучили любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год.