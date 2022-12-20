Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

День шести двоек: к чему готовиться знакам зодиака

Зеркальная дата 22.12.2022 Фото: pixabay
Ясновидящая и биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова уверена, что день 22.12.2022 действительно особенный. К тому же, зеркальная дата обладает мощной энергетикой.

По словам эксперта, зеркальная дата в конце напряженного года может принести удачу. Главное, как отмечает ясновидящая, обратить внимание на семью и веру в себя.

К тому же, этот день подходит для подведения итогов года и самоанализа.

К примеру, Овны смогут успешно завершить проекты. Важно не останавливаться на достигнутом. Пришло время для решительных действий.

Тельцам советуют проявить смекалку. Еще одной рекомендацией является не делиться планами: держите эмоции при себе. 

Прислушайтесь к себе и будьте внимательны. Близнецам стоит детально изучить все "за" и "против" и постараться подходить к решению вопросов объективно.

Используйте любые шансы и возможности. Этот девиз подходит Ракам. И не забывайте мотивацию: с ней вы достигнете успеха гораздо раньше.

Львы будут пребывать в игривом настроении. Представители огненной стихии смогут в удовольствие поэкспериментировать. Однако не забывайте про здоровье.

Отпустите ситуацию — совет Девам. Несмотря на то, что планы могут рушиться и мечты отдаляться, необходимо расслабиться. Попробуйте отстраниться и наблюдать со стороны.

Весам также необходимо отдохнуть. Определитесь, чего вы хотите на самом деле и прислушайтесь к интуиции. 

Что касается Скорпионов, им нужно взять паузу и проанализировать все события. Обсудите проблемы только с теми, кому действительно доверяете.

Стрельцам, как сказано в публикации Ftimes.ru, нужно сдерживать порывы. Вас сейчас легко вогнать в депрессию. Постарайтесь найти альтернативу.

Рисковать и принимать неоднозначные решения. Это необходимо Козерогам. Вас ждут приключения. К тому же, откажитесь от того, что вас давно не устраивает.

Водолеям стоит лишний раз промолчать. Держите эмоции при себе. Не каждый способен радоваться чужим успехам.

Несмотря на репутацию мечтателя, Рыбы знают чего действительно хотят и настойчиво двигаются к цели. Прислушайтесь к посторонним: можно услышать дельные советы.

Ранее астрологи озвучили любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год.

Читайте также

Бенгальский огонь и ковер: новогодний эксперимент провели спасатели ВКО

Топ-12 идей, как весело провести Новый год дома

Астрологи озвучили любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год

Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане утвердили понятие средней скорости
В Казахстане утвердили понятие средней скорости
торги на бирже
Рубль продолжает сдавать свои позиции на торгах 19 декабря
Землю накроет серьезная магнитная буря
Землю накроет серьезная магнитная буря
Василиса Володина составила астропрогноз, который поможет не сбиться с пути в 2023 году
Василиса Володина составила астропрогноз, который поможет не сбиться с пути в 2023 году
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления