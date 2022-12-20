В акимате Алматинской области прокомментировали отключение электроэнергии на стекольном заводе

Причиной отключения завода "Алматы стекло" от подачи электроэнергии стало хищение электричества. Его выявили в ходе проверки предприятия Карасайским РЭС и управлением службой безопасности АЖК.

"Специалисты указанных ведомств выявили хищение 7 310 148 кВтч и составили акт с назначением штрафа на сумму 182 млн тенге". Пресс-служба акимата Алматинской области

Как уточнили в акимате, в настоящий момент завод продолжает работу в прежнем режиме, поскольку предприятие получает электричество по второй линии с индустриальной зоны – подстанции 162А, Алгабас мощностью 4,8 мегаватт.

Ранее в СМИ распространилась информация об отключении электроэнергии на стекольном заводе, что стало причиной остановки работы предприятия.