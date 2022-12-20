"Уставшая" елка в ВКО рассмешила пользователей Казнета

В социальных сетях 20 декабря 2022 года появились фотографии елки, которую установили в поселке Касыма Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Пользователей Казнета фото "уставшей" елки, опубликованные в instagram-паблике osa_uka_vko, рассмешили:

"Пизанская башня";



"Без слез не взглянешь";

"Какой год – такой и символ";

"Что-то ее повело, покосило";

"Кривая, как турецкая сабля";



"Поникшая от 2022 года елка";

"Зато украшена по-новогоднему";



"Лишь бы не символ приходящего";

"Устала тоже от всего происходящего";

"Какой был год – такая и елка, тоже "уходящая";



"Елка вся больная, кашляет, отравилась по ходу!"

Других снимки новогодней "Пизанской башни", установленной в поселке Касыма Кайсенова, возмутили:

"Позорище";



"Стоит как после бомбежки";



"Лучше бы не ставили никакую";

"Лучше бы не портили елку, зачем срубили?!";



"Одно только печально, что елку живую выкопали";

"Уберите, не позорьтесь, аким куда смотрит, лучше без елки";

"Что-то опять пошло не так: ветер, снег. Всегда найдется причина".

Среди комментаторов нашлись и те, кто заступился за установивших такую новогоднюю красавицу. Они же и поделились советами, как исправить ситуацию с елкой:

"Она хотя бы есть, хоть что-то нарядили";

"Зато настоящая и с игрушками, а не железный макет";



"Ну там, в принципе, всегда такие елки ставят, сколько себя помню";

"А что опять-то не так!? На улице ветер! Во всем найдете, к чему прикопаться";

"Хорошо, что она вообще там есть и наряжена. Деткам все какая радость. В Алтае до сих пор нет елки";



"Ствол срезать, ниже посадить, нормальная елка. Мишуру в круговую повесить, а не вертикально. Кажется, норм будет".

По словам акима Уланского района ВКО Рената Курмамбаева, на приобретение и установку елки в поселке Касыма Кайсенова "средства не выделялись".

"Это фото в период установки, оформление до конца не доведено, сейчас в работе. Прошу с уважением отнестись к труду людей, которые занимаются созданием праздничного настроения", – пояснил районный аким.

Также он пообещал, что по завершении оформления елки будут опубликованы фотографии.

Дети поселка Касыма Кайсенова после уроков пошли посмотреть на елку, но не нашли ее. Как оказалось, ее убрали после возмущений местных жителей.



Фото: Instagram/osa_uka_vko



Руководитель отдела внутренней политики Уланского района Нурхат Садыков заверил, что "праздник будет".



"Елку поставим", – пообещал он.