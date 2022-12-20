Врач рассказал, как не переесть в Новый год

Новогодние застолья – настоящее испытание и для желудка, и для силы воли. Однако обилие разнообразной еды и алкоголя может привести не только к лишним килограммам, но и к проблемам со здоровьем. Чем опасно переедание, рассказала Zakon.kz врач общей практики Гульбахар Хамраева.

Специалист отметила, что употребление большого количества пищи за раз приводит к увеличению объема желудка. При повторении этого человек будет хотеть съесть все больше. Эффект зависит и от того, чего именно вы переедаете: одно дело, если это огурцы, и совсем другое – торты и стейки.

Также Гульбахар Хамраева рассказала, что перееданием можно нанести вред и другим органам тела.

"Особенно беречь себя нужно людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Желчный пузырь также может отреагировать. Для желчного пузыря важно, чтобы питание было не только умеренным, но и равномерным. Переедание, употребление пищи, богатой холестерином приводит к сбою в работе желчного пузыря. Когда необходимая для переваривания пищи желчь в нем застаивается, на дно пузыря выпадают кристаллы и образуются камни”, – отметила специалист. Врач общей практики Городской поликлиники №11 Алматы Гульбахар Хамраева

Кроме того, доктор советует в праздник меньше сидеть за столом и больше двигаться. Организм большинства людей не привык получать обильную пищу в ночное время, поэтому новогодние застолья обычно стресс для него.

По словам специалиста, есть еще одно правило, на которое стоит обратить внимание.

"Что-то поел, обязательно запей чистой водой. Она непременно должна быть на столе. Что касается алкоголя, то его также нужно чередовать с чистой водой". Врач общей практики Городской поликлиники №11 Алматы Гульбахар Хамраева

Доктор дала определенные рекомендации, как себя вести при застолье.

Выпейте стакан воды

Начните ужин со стакана воды. Это самый распространенный совет, притом один из наиболее действенных в решении проблемы "как не переедать". Вода заполняет желудок, и чувство голода притупляется. Также рекомендуется выпивать стакан воды после каждого бокала вина или шампанского. Алкоголь обезвоживает организм и снижает чувство сытости, что способствует безудержному аппетиту.

Тщательно пережевывайте пищу

Как известно, наш организм получает сигнал о том, что мы наелись, только спустя 30 минут после приема пищи, а иногда это время увеличивается до двух часов. Поэтому, чтобы чувство насыщения пришло раньше, чем вы потянетесь за очередным пирожным, ешьте медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек, пока еда по консистенции не превратится в пюре.

Не делайте культа из еды

Специалисты по психологической зависимости (в том числе от еды) рекомендуют не делать из пищи культа. Вы всегда можете попробовать то или иное блюдо вне зависимости от праздников. Поэтому старайтесь держать себя под контролем и налегайте на овощные закуски и тарталетки с салатами без майонеза. Это самая безобидная замена тяжелым блюдам – жареному мясу или картошке.

Соблюдайте размер порции

Умеренные порции – залог стройности, поэтому старайтесь соблюдать правило: основное блюдо, мясное или рыбное, по размеру должно быть не больше смартфона, гарнир (рис, макароны) – с компьютерную мышь, а порция овощей – с ладонь. Таким образом, вы не съедите лишнего и будете сыты.

Выбирайте правильные напитки

Помните, алкоголь обезвоживает организм, поэтому пейте в разумных пределах. Наилучший вариант – сухое красное вино, которое содержит ферменты, способствующие расщеплению пищи в желудке. Если вы любите напитки покрепче, старайтесь не пить их в чистом виде, смешивайте с натуральными соками. Хорошей альтернативой шампанскому может стать бокал виски с яблочным соком.

В целом, чтобы избежать излишнего "обжорства" в Новый год, лучше заранее спланировать меню с легкими блюдами, а также готовить меньше салатов и нарезок. А если все-таки переели, врач советует воспользоваться полиферментными препаратами, но в небольшом количестве.