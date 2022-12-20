Месси и Мбаппе снова сыграют вместе минимум через две недели

Герои минувшего ЧМ-2022 по футболу, форварды французского клуба "ПСЖ" Лионель Месси и Килиан Мбаппе, получили небольшой отпуск после мундиаля. Руководство парижского клуба рассчитывает увидеть игроков к началу января 2023 года, к старту матчей в Лиге 1, сообщает Zakon.kz.

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и другие призы на 50 млн тенге

Как передает издание Le Parisien, главные герои финальной битвы прошедшего мундиаля в Катаре между Аргентиной и Францией Месси и Мбаппе получили по 10 выходных дней отдыха. Но конкретная дата возвращения игроков в родной клуб пока не известна.





Фото: Instagram/leomessi



Как предполагают некоторые специалисты, отдых двум звездам "ПСЖ" обязательно нужен по ряду причин, так как они закончили катарский турнир в разных настроениях, о чем свидетельствуют фотографии и результаты мундиаля.





Фото: Instagram/fifaworldcup



Наставник "парижан" Кристоф Галтье предупреждает также о психологическом состоянии футболистов после ЧМ-2022. Плюс, он считает, что необходимо дать перезапуск игрокам на тренировках, прежде чем они смогут вернуться к соревнованиям. А это займет четыре-пять дней.

