Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Месси и Мбаппе снова сыграют вместе минимум через две недели

Футбол ЧМ-2022 Фото: Twitter/argentina
Герои минувшего ЧМ-2022 по футболу, форварды французского клуба "ПСЖ" Лионель Месси и Килиан Мбаппе, получили небольшой отпуск после мундиаля. Руководство парижского клуба рассчитывает увидеть игроков к началу января 2023 года, к старту матчей в Лиге 1, сообщает Zakon.kz.

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и другие призы на 50 млн тенге

Как передает издание Le Parisien, главные герои финальной битвы прошедшего мундиаля в Катаре между Аргентиной и Францией Месси и Мбаппе получили по 10 выходных дней отдыха. Но конкретная дата возвращения игроков в родной клуб пока не известна.


Футбол ЧМ-2022

Фото: Instagram/leomessi

Как предполагают некоторые специалисты, отдых двум звездам "ПСЖ" обязательно нужен по ряду причин, так как они закончили катарский турнир в разных настроениях, о чем свидетельствуют фотографии и результаты мундиаля. 


Футбол ЧМ-2022

Фото: Instagram/fifaworldcup

Наставник "парижан" Кристоф Галтье предупреждает также о психологическом состоянии футболистов после ЧМ-2022. Плюс, он считает, что необходимо дать перезапуск игрокам на тренировках, прежде чем они смогут вернуться к соревнованиям. А это займет четыре-пять дней. 

Читайте также

Месси опубликовал фото с Кубком мира в постели

Чемпионы мира 2022 года по футболу прилетели на родину

"Барысу" предстоит сыграть подряд пять матчей с топ-клубами КХЛ

Куандык Шынасилов
ЧМ-2022 Мбаппе Килиан Месси Лионель
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землю накроет серьезная магнитная буря
Землю накроет серьезная магнитная буря
Василиса Володина составила астропрогноз, который поможет не сбиться с пути в 2023 году
Василиса Володина составила астропрогноз, который поможет не сбиться с пути в 2023 году
Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке
Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке
в Казахстане утвердили понятие средней скорости
В Казахстане утвердили понятие средней скорости
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления