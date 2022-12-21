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Законодательство РК

Пленарное заседание Мажилиса – 21 декабря 2022 года

Пленарное заседание Мажилиса – 21декабря 2022 года Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 21 декабря проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты подготовят заключения по проекту закона:

  • О ратификации протокола между правительством РК и правительством Кыргызской Республики об участках деятельности пограничных представителей (карта 1:200 000).

Также рассмотрят проекты законов: 

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения (первое чтение).
  • О ратификации протокола о внесении изменения в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года (подписан – 30.12.2021 г.). 
  • О ратификации протокола о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года (подписан –10.06.2022 г.).
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по упрощению порядка разрешения трудовых споров и конфликтов.
  • О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК (второе чтение).
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам  восстановления платежеспособности и банкротства граждан РК (второе чтение).
  • О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан РК (второе чтение).
  • О  внесении изменений и дополнений в регламент Мажилиса Парламента РК.


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