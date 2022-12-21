Елена Рыбакина стала лауреатом престижной премии "Алтын Адам"

В номинации "Прорыв года в спорте" лауреатом "Выбор года №1 в Казахстане – "Алтын Адам" стала первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

На счету 23-летней Рыбакиной в этом году победа в одиночном разряде Уимблдона и два титула WTA. Елена завершила 2022 год на 21-й строчке мирового рейтинга.

Фото: ktf.kz



Данный конкурс проводится с 2000 года. Обладателями "Алтын Адам" становятся лидеры года в определенной сфере. Отбор победителей идет пристальный: соцопрос населения, голосование экспертов, анализ оргкомитета и выбор членов жюри.

Фото: ktf.kz



В разные годы лауреатами премии "Выбор года №1 в Казахстане" – "Алтын Адам" были спортсмены Ольга Шишигина, Илья Ильин, Александр Винокуров, Елена Хрусталева, Геннадий Головкин, Дмитрий Баландин, Фируза Шарипова, Казбек Валиев, Зульфия Габидуллина и другие.

Партнер Федерации тенниса Казахстана – "Фонд Серіқ Төлбасы" – оказывает поддержку казахстанцам в направлениях спорта и образования.

