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Елена Рыбакина стала лауреатом престижной премии "Алтын Адам"

Елена Рыбакина стала лауреатом престижной премии "Алтын Адам" Фото: ktf.kz
В номинации "Прорыв года в спорте" лауреатом "Выбор года №1 в Казахстане – "Алтын Адам" стала первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

На счету 23-летней Рыбакиной в этом году победа в одиночном разряде Уимблдона и два титула WTA. Елена завершила 2022 год на 21-й строчке мирового рейтинга.

Елена Рыбакина стала лауреатом престижной премии

Фото: ktf.kz

Данный конкурс проводится с 2000 года. Обладателями "Алтын Адам" становятся лидеры года в определенной сфере. Отбор победителей идет пристальный: соцопрос населения, голосование экспертов, анализ оргкомитета и выбор членов жюри.

Елена Рыбакина стала лауреатом престижной премии

Фото: ktf.kz

В разные годы лауреатами премии "Выбор года №1 в Казахстане" – "Алтын Адам" были спортсмены Ольга Шишигина, Илья Ильин, Александр Винокуров, Елена Хрусталева, Геннадий Головкин, Дмитрий Баландин, Фируза Шарипова, Казбек Валиев, Зульфия Габидуллина и другие.

Партнер Федерации тенниса Казахстана – "Фонд Серіқ Төлбасы" – оказывает поддержку казахстанцам в направлениях спорта и образования.

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