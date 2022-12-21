Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), сообщает Zakon.kz.

Также подписан закон о введении в действие Налогового кодекса.

Закон разработан в рамках реализации поручения главы государства и разбит на несколько блоков.

Так, первый блок предусматривает снижение нагрузки на фонд оплаты труда.

Как пояснял министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, сейчас из фонда оплаты труда уплачиваются несколько платежей с разными ставками, базами исчисления. Вместо этого планируется данные платежи объединить в один платеж.

Кроме того, предусматривается снижение нагрузки за счет индивидуального подоходного налога, так как размер социальных платежей влияет на будущие выплаты работникам. Единая ставка будет учитывать введение обязательных пенсионных взносов и рост ставок социальных отчислений.

По словами министра, платеж будет применяться на добровольной основе субъектами микро- и малого бизнеса, применяющими специальные налоговые режимы. Сумма будет распределяться аналогично механизму единого совокупного платежа.



Единый платеж позволит не только упростить исчисление налогов и платежей с заработной платы, но и снизить налоговую нагрузку.

Второй блок поправок связан с изменениями в отраслевых законодательствах.

В связи с созданием Конституционного суда предлагается установить госпошлину при обращении в Конституционный суд и освободить от нее социально уязвимых казахстанцев.

Еще одна норма касается сферы недропользования. С 2024 года упраздняется ведение госбаланса. Запасы будут оцениваться по новой системе. Предлагается изменение объекта обложения налогом на добычу полезных ископаемых.

Третий блок поправок направлен на стимулирование отечественных товаропроизводителей.

В частности, предусматривается уменьшение НДС на 70% при переработке рыбы рыболовными предприятиями. Сейчас такую льготу применяют рыбоводные хозяйства.

Кроме того, для стимулирования производства сахара предусмотрено освобождение от НДС импорта сахара – сырца тростникового, а также продление срока действия льготы по НДС для производителей сахара.

Также вводится норма по реализации аффинированного золота. Сейчас реализация Национальному банку такого золота освобождается от НДС. Предлагается распространение нормы и на реализацию золота ювелирам.

Закон также решает вопрос укрупнения электрических сетей. Предусмотрено исключение возникновения налоговых обязательств при безвозмездном получении электрических сетей энергопередающей организацией.

Четвертый блок поправок направлен на дальнейшее развитие транспортной системы.

Так, в сфере гражданской авиации вносятся нормы по исключению сборов за выдачу сертификатов, так как услуги оказываются самофинансируемой организацией. Также расширяется применение нулевой ставки НДС при заправке транзитных воздушных судов.

Сейчас льгота действует только для аэропортов. Для развития автомобильных перевозок освободят от сбора за первичную регистрацию седельные тягачи годом выпуска до 7 лет.

Пятый блок вопросов затронул платежи физических лиц.

Так, исключаются налоговые риски при получении вознаграждения за сообщение о фактах невыдачи чека, списании задолженности по ипотечному кредиту, снижении стоимости аренды и получении бюджетных субсидий на аренду жилья.

