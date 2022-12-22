Рак трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле прогрессирует

Состояние здоровья трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле ухудшилось, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в среду врачи клиники в Сан-Паулу, куда экс-футболиста госпитализировали 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции, пишет ТАСС.

"Наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции", - говорится в сообщении клиники.

При этом врачи отмечают, что Пеле по-прежнему не нуждается в переводе в отделение реанимации или полуинтенсивной терапии из обычной палаты.

21 декабря дочь Пеле Келли Насименту написала в соцсетях, что ее отец не сможет провести Рождество Христово в кругу семьи, поскольку вынужден находиться в больнице по медицинским показаниям.

По данным газеты "Фолья ди Сан-Паулу", трехкратный чемпион мира находится на паллиативном лечении, так как его организм перестал реагировать на химиотерапию. Паллиативное лечение помогает снимать болевой синдром и одышку.

Пеле является лучшим игроком XX века по версии футбольной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру бразилец забил 1289 мячей в 1363 матчах.



В составе национальной сборной Бразилии он стал трехкратным чемпионом мира. Выступая за "Сантос", Пеле шесть раз выигрывал чемпионат Бразилии.