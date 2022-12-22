Печальная статистика по ТЭЦ в регионах – обзор

По результатам Комиссии по проверке центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону в "красную" зону с высоким риском вошли 19 ТЭЦ, в "желтую" – 11 ТЭЦ и в "зеленую" – 7 ТЭЦ. Корреспонденты Zakon.kz провели свой анализ по ТЭЦ в регионах РК.

По словам главы Кабмина Алихана Смаилова, "в регионах ситуация оказалась даже хуже той картины, которую пытались выдать за реальность, а имеющиеся проблемы скрывались". В результате "голые отчеты и недостоверная информация" привели к авариям в Риддере и Экибастузе. Серьезная ситуация с теплоснабжением наблюдалась в Усть-Каменогорске, Рудном, Темиртау, Семее, Актау и Павлодаре.

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Комиссия по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к отопительному сезону завершила работу. По итогам выездных проверок по регионам были выявлены факты ограничения подачи тепловой энергии, перебоев подачи тепла, отсутствия резервных энергоисточников и аварийного запаса ремонтных материалов, высокого износа энергооборудования, а также несвоевременной поставки угля в регионы.

В недавнем выступлении на расширенном заседании Правительства глава государства отметил, что в стране определены 19 проблемных ТЭЦ, требующих срочной модернизации. И на эти цели потребуется около 90 млрд тенге.

Но, по данным председателя правления АО "Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация" (АО "ЦАЭК") Багдата Оралова, в Казахстане насчитывается 37 теплоэлектростанций, средний износ которых – 65%.

"Нам необходимо ремонтировать минимум по 25 километров каждый год. Это позволит в течение 10 лет снижать изношенность. За последние 15 лет мы отремонтировали примерно 45 километров теплосетей из 422, менее 10% от общей протяженности в Экибастузе. В этом году подавали заявку на увеличение бюджета на 3 млрд тенге. Из них 1,8 млрд предусматривали на капитальный ремонт станции и расширенный ремонт пяти котлов, 1,2 млрд – на обновление теплосетей. При этом такая сумма рассчитана на ремонт 4-5 километров, а не на 25", – сказал Багдат Оралов.

4 млрд на модернизацию экибастузской ТЭЦ

Износ экибастузской ТЭЦ на сегодня составляет 46%. На днях аким области Асаин Байханов побывал в Экибастузе и поручил АО "ЦАЭК", владеющей местной ТЭЦ, провести капитальный ремонт котлов станции.

"До конца февраля 2023 года необходимо предоставить окончательные варианты", – сказал аким области.

Представитель АО "ЦАЭК" также отметил, что сейчас ТЭЦ работает надежно, но не следует доводить ситуацию до критической отметки. Поэтому на модернизацию ТЭЦ были определены средства в размере 4 млрд тенге. По его словам, данная сумма понадобится не сразу, она будет распределена на различные мероприятия по модернизации станции. В ЦАЭК считают, что единственный источник средств – тарифы, которые можно привязать к платежеспособности: выделять адресную помощь социально уязвимым казахстанцам и повысить их для тех, кто сможет оплатить.

В Павлодаре тоже есть вопросы относительно возраста ТЭЦ и изношенности тепловых сетей. Но, по словам начальника теплоэлектроцентрали №1 Ильи Рожкова, пока на станции нет никаких рисков для города: в штатном режиме работают 6 котлов и один – в резерве, который планируют ввести в пик холодов – в январе-феврале следующего года. На ТЭЦ №2 продолжается разработка технико-экономического обоснования реконструкции станции.

Всего на инвестиционную программу 2022 года планируют направить 4,934 млрд тенге.

В 2005 году 115 км магистралей тепловых сетей города перешли монополисту АО "Павлодарэнерго". 300 км сетей, остающиеся в собственности у городского акимата, находятся в доверительном управлении у монополиста. 322 км трубопроводов относятся к сетям частных потребителей.

В Атырау без малого 70% тепловых сетей изношены

Нет никаких гарантий, что отопительный сезон в нефтяной столице пройдет без нештатных ситуаций. АО "Атырауская теплоэлектроцентраль" введено в эксплуатацию 60 лет назад.

Фото: Zakon.kz



АТЭЦ работает на природном газе, на случай его отключения приготовлен запас 3819,7 тонны аварийного топлива – мазута. Основные установки станции прошли капремонт в 2019-2022 годах. Но без проблем не обошлось. По информации руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области Айдулата Кенжебекова, после капитального ремонта в 2020 году турбоагрегат №12 мощностью 100 МВт был в аварийном порядке отключен 12 октября 2022 года. На роторе генератора и подшипниках обнаружены дефекты, до 30 января 2023 года там должны быть завершены восстановительные работы.

"Общая установленная электрическая мощность станции составляет 474 МВт, фактический объем производства по нынешнему состоянию – 186 МВт. Если ремонт по основным установкам станции не будет завершен в срок, повышается вероятность угрозы нестабильного прохождения отопительного сезона", – говорит Айдулат Кенжебеков.

Предприятие снабжает электричеством Прикаспий и поставляет тепло для Атырау. Производственная мощность – 474 МВт электричества и 798 Гкал/час тепловой энергии, которые вырабатывают 11 турбоагрегатов, 14 тепловых котлов и одна газотурбинная установка. У предприятия имеются еще три финских тепловых котла. Котельная была введена в эксплуатацию в 1995 году, она вырабатывает 103 Гкал/час и снабжает теплом и горячей водой правую часть Атырау.

По словам главы АО "Атырауская теплоэлектроцентраль" Максота Аленова, текущий и капитальный ремонты Атырауская ТЭЦ ведет за счет собственных средств. Помимо текущего ремонта на ТЭЦ устанавливают новый турбоагрегат, мощность которого 130 МВт. Меняют также турбоагрегаты №13 и №6, оба мощностью 65 МВт. "Тринадцатый" со дня на день запустят в работу, а "шестой" – в декабре 2024 года, так как по заказу АТЭЦ завод-изготовитель пока занимается сборкой запасных частей и комплектующих.

В собственности АО "Атырауские тепловые сети" 426,7 км тепловых сетей, и уровень их износа – 68%. Для полного ремонта тепловых сетей каждый год требуется менять порядка 70 км.

В Атырау 1031 жилой дом получает тепло от централизованной системы отопления, остальные – немногим более ста многоэтажек – подключены к частным котлам обслуживающих организаций. С начала отопительного сезона на единый контакт-центр "109" поступило 5530 жалоб об аварийных ситуациях, в том числе на плохую подачу тепла – 612 сообщений, преимущественно от жителей жилых домов в микрорайоне Нурсая и бесхозных жилых домов.

Мангистау: Не остаться без воды и света

Фото: Zakon.kz



В Мангистауской области единственным производителем тепла, воды и электричества является Мангышлакский атомный энергокомбинат – МАЭК. Он обеспечивает этими ресурсами весь регион. Предприятие долго "ходило по рукам": то принадлежало Национальной атомной компании "Казатомпром", то АО "Самрук-Қазына". Три года назад его передали в собственность государства – Министерству энергетики РК, а в ноябре нынешнего года – в коммунальную собственность акимата Мангистауской области.

Основное энергетическое оборудование МАЭК вводилось в эксплуатацию еще в середине прошлого века. На сегодня оборудование изношено на 80,7%. Что такое остаться без горячей и питьевой воды на целую неделю, актаусцы почувствовали на себе в начале декабря. Горячую воду отключили полностью, а питьевую давали тонкой струйкой. На то, чтобы набрать пятилитровую баклажку, уходило несколько часов. Сейчас водоснабжение восстановили, однако жители областного центра сомневаются, что надолго, ведь впереди еще целая зима.

"МАЭК ежегодно проводит 6 капитальных и 40-50 текущих ремонтов основного оборудования и 2500-3000 ремонтов – вспомогательного. Затраты на обследование и капитальный ремонт только одной единицы основного оборудования доходят до 500 млн тенге. Единственным способом решения задачи стабильного обеспечения региона теплом, водой и электричеством является замена устаревшего оборудования на новое – современное и экономичное", – говорится в ответе МАЭК на запрос редакции.

Когда предприятие принадлежало Министерству энергетики, здесь была разработана Дорожная карта по обновлению и модернизации оборудования, которая предусматривала строительство парогазового блока на 139 МВт. Сейчас на предприятии ожидают конкурса на разработку ТЭО.

Также заключен договор на разработку ТЭО модернизации и реконструкции двух котлоагрегатов, замену паровой турбины и строительство двух водогрейных котлов на ТЭЦ-1.

"За последние 5 лет убытки МАЭК по производству питьевой, технической и горячей воды составили более 15,2 млрд тенге. В этой связи предприятие ежегодно вынуждено сокращать средства, предусмотренные на ремонтные работы и поддержание оборудования в рабочем состоянии", – отмечают в электрокомбинате.

В областном управлении энергетики и ЖКХ отмечают, что в ближайшие 5 лет все запланированные работы будут выполнены.

"В 2023 году планируется начать строительство опреснительной установки мощностью 24 тыс. м3/сутки. ПСД проекта находится на рассмотрении госэкспертизы. Ориентировочная стоимость проекта – 17,9 млрд тенге", – рассказали в управлении.

Кроме того, в Актау ни разу не меняли инженерные сети, проложенные с начала строительства города. Изношенность составляет более 80%. Только в прошлом году по городу произошло 1620 порывов на тепловых сетях. Замену предполагают проводить в два этапа. На первом проведут реконструкцию тепловых сетей восьми первых микрорайонов. На два микрорайона ПСД уже разработана, стоимость проекта составила 11,5 млрд тенге. По остальным микрорайонам ПСД планируют завершить в следующем году. Всего в городе заменят более 464 км тепловых сетей, почти 438 км – водопроводных и 329,6 км – канализационных сетей.

В областном акимате сообщили, что для реализации проекта по реконструкции сетей в Актау предусмотрено 197 млрд тенге, при этом 70% средств будут выделены из республиканского бюджета.

Петропавловск: без трубы, но с теплом





Фото: Zakon.kz



В Петропавловске ТЭЦ-2 после обрушения дымовой трубы смогли вернуть в штатный режим. В этом отопительном сезоне она работает с двумя дымовыми трубами вместо трех. Авария произошла в марте текущего года. Нынешний отопительный сезон начался в срок и обходится без ЧП.

Самым сложным, по словам строителей и энергетиков, было демонтировать рухнувшую трубу. Из-за огромного риска дальнейшего обрушения сначала ее разбирали специалисты со снаряжением альпинистов. Они работали на высоте исключительно вручную и только в безветренную погоду. Когда удалось достигнуть безопасной отметки разбора, подключили тяжелую технику.

При этом работа ТЭЦ с двумя дымовыми трубами – вынужденная мера. Уже в следующем году планируется начать строительство новой дымовой трубы номер 1. На данный момент разрабатывается проект.

Петропавловская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1961 году. Средний износ оборудования, по данным на 1 декабря нынешнего года, составляет 57,35%. При этом средний износ оборудования котельного цеха – 58%, турбинного – почти 56%. В них есть оборудование, износ которого превышает 85%.

"С целью снижения износа оборудования на 15% АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" разработан план мероприятий до 2030 года. После разработки правил этой программы, понимания источников финансирования, мы готовы приступить к широкомасштабной реконструкции станции. Необходимые ориентировочные денежные средства для реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" – 130 млрд тенге до 2028 года", – отмечает Олег Перфилов, генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО".

Протяженность теплосетей Петропавловска – 401 километр. Средний возраст магистралей превышает 30 лет. При этом нормативный срок эксплуатации трубопровода составляет 25 лет. В итоге на начало текущего года общий износ сетей, находящихся на балансе ТОО "Петропавловские тепловые сети", составляет более 72%.

"На городских тепломагистралях происходят отказы оборудования второй степени. За 11 месяцев текущего года такого рода технологических нарушений, которые устраняются оперативно, было 173", – говорит Андрей Калиничев, генеральный директор ТОО "Петропавловские тепловые сети".

По его словам, необходимо заменить 210 км сетей в течение 8 лет. Ориентировочная необходимая сумма инвестиций – 63 млрд тенге.

Фото: Zakon.kz



Пока тепловики сообщают, что держат старые трубопроводы под контролем. Плановые и внеплановые обходы особо опасных участков проводят ежедневно. Там, где необходимо, чтобы снизить риски аварий, откачивают грунтовые воды на затопляемых подземных участках трубопровода.

В Усть-Каменогорске тепловые сети изношены на 64,8%

Сети находятся на балансе АО "Усть-Каменогорские тепловые сети". По котельному оборудованию средний износ составляет 67,3%. На предприятии в ответ на запрос редакции сообщили, что в 2022 году выполнен ремонт основного оборудования. Проведен капитальный ремонт двух котлоагрегатов котельных № 2 и 4. Также текущий ремонт 30 котлоагрегатов котельных № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. На эти цели направлено свыше 245 млн тенге без НДС, из них сумма затрат на ремонт основного оборудования – 53,3 млн тенге.

В 2022 году в рамках капитальных ремонтов тепловых сетей отремонтировано 5 участков общей протяженностью 1,864 км на проспекте Шакарима, улицах Бурова, Жастар, Ауэзова. Текущие ремонты тепловых сетей проведены на 15 участках общей протяженностью 4,445 км. Всего за счет собственных средств выполнены работы на сумму 1,36 млрд тенге.

"В 2023 году за счет собственных средств планируется отремонтировать тепловые сети на 12 участках, общей протяженностью 4,782 км на сумму 1,45 млрд тенге", – ответили на запрос в АО "Усть-Каменогорские тепловые сети".

За счет заемных средств Европейского банка реконструкции и развития в 2021-2022 годах заменены участки тепловых сетей протяженностью 3,552 км на сумму 1,93 млрд тенге без НДС. Также в 2022 году начаты работы по замене тепловых сетей в микрорайоне Защита на сумму 101,8 млн тенге. Срок завершения работ – 2023 год.

"Чтобы снизить существующий процент износа тепловых сетей с 64,8% до 40% в течение семи последующих лет, по 2029 год, необходимы инвестиции в сумме 24,84 млрд тенге. Ежегодно это составит 3,55 млрд тенге", – отметили в АО "УК ТС".

Так, в 2024 году планируется расширение котельной №2, увеличение ее мощности до 100 Гкал/час. На сегодня технико-экономическое обоснование (ТЭО) на стадии экспертизы. Кроме того, запланирована модернизация котельной №5.

"По результатам проведенного обследования установлено, что здание котельной, основное и вспомогательное оборудование находятся в крайне изношенном состоянии, в связи с чем требуется проведение ремонтов. С целью замены устаревшего физически изношенного оборудования новым, более производительным, ремонта и реконструкции существующих зданий и сооружений, также внедрения автоматической системы управления, защиты и контроля в настоящее время выполняется разработка проектно-сметной документации", – сообщили на предприятии.

Проект "Модернизация оборудования котельной №5, ВКО, Усть-Каменогорск, село Ново-Ахмирово" планируется реализовать в 2023-2024 годах.

Семей: вся надежда на Комплексный план развития Абайской области

Фото: Zakon.kz



15 декабря на ТЭЦ-1 Семея на первом транспортере системы топливоподачи произошло возгорание. Это, по данным ГКП "Теплокоммунэнерго", привело к выходу из строя силовых фидеров топливоподачи, мазутного хозяйства, а также к снижению параметров теплоносителя.

Сегодня, как отмечает руководитель Управления энергетики и ЖКХ Абайской области Болат Абдралиев, отопительный сезон в Семее, областном центре, в Курчатове и Аягозе, где тоже есть свои теплоисточники и сети, проходит в штатном режиме. Хотя последние две недели показали все "узкие места", где предстоит немало потрудиться: это и изношенные теплосети, и увеличение мощностей котельных, и работа над вспомогательным оборудованием котлоагрегатов.

"В области насчитывается 44 теплоисточника, из которых 22 находятся в Семее. Все необходимые подготовительные работы для их запуска в новый отопительный сезон были произведены своевременно. Однако за последние годы крупных ремонтов и реконструкций на них не производилось. Поэтому периодически возникают аварийные ситуации на тепловых сетях, которые устраняются силами ремонтно-аварийных бригад в течение 1-2 часов", – отметил Болат Абдралиев.

По словам директора ГКП "Теплокоммунэнерго" Серика Туленбергенова, с момента начала текущего отопительного сезона в Семее зафиксировано 147 технологических нарушений на тепловых сетях и 31 – на тепловых источниках теплоснабжающей организации.

Как отмечает Болат Абдралиев, на текущий момент 80% от необходимого объема угля, потребляемого жителями области, уже поставлены и реализованы. В целом, потребность угля за сезон составляет 1,2 млн тонн. Поставки его продолжаются: ежедневно на тупики Семея поступают 30-35 вагонов с разреза "Каражыра". Уголь раскупают те жители, кто еще не сделал запас, а также предприятия и организации, у которых нет собственных складских помещений, чтобы хранить весь зимний запас угля для своих малых автономных котельных.

"Сейчас два теплоисточника в Семее – котельные "Центр" и "Габбасова" – находятся на реконструкции – здесь увеличиваются мощности котлов и устанавливаются дополнительные котлоагрегаты. Завершение этих работ намечено на 2023 год. Кроме того, на следующий год разработаны еще три крупных проекта по реконструкции котельных "103-103А", "Зооветинститут" и "5 интернат". Главная задача – сократить дефицит тепла в правобережной части города, который составляет 118 Гкал/ч ", – говорит Серик Туленбергенов.

По его словам, для того, чтобы восполнить недостающий дефицит тепловой энергии в действующих котельных Семея, необходимы инвестиции в сумме 149 млрд тенге.

Тепловики города обещают жителям областного центра, что уже летом 2023 года они будут готовы обеспечивать горячим водоснабжением и в летний период. Для этого будут произведены работы по закольцеванию всех котельных и теплосетей, имеющихся на правом берегу. Но реалии таковы, что ГКП "Теплокоммунэнерго" чуть ли не каждый день устраняет очередную аварию на тепловых сетях. Их изношенность составляет в Семее в среднем 62%, некоторые участки при этом изношены до 66-68%.

"Последний капитальный ремонт тепловых сетей проходил в Семее в 1983-1984 годах. Все последующие ремонтные работы – это лишь замена небольших проблемных участков. Сами же сети, в целом, нуждаются практически в полной реконструкции", – говорит Аржан Кемельбетов, заместитель директора ГКП "Теплокоммунэнерго".

Замена этого и нескольких других проблемных участков тепловых сетей запланирована в рамках реализации Комплексного плана по развитию области. В этот же план вошли еще ряд проектов, связанных с реконструкцией теплосетей, сетей водоснабжения и водоотведения как в Семее, так и городах и селах Абайской области.

Проблема еще и в том, что на сегодняшний день ГКП "Теплокоммунэнерго" накоплена кредиторская задолженность в сумме 3,2 млрд тенге. Теплоснабжающее предприятие задолжало за услуги "Семей Водоканала", за поставку угля в АО "Каражыра", есть и долги по заработной плате сотрудникам.

"Годовой доход предприятия составляет 6 млрд тенге, а затраты составляют 7,4 млрд тенге. То есть из года в год мы уходим в минус на 1,4 млрд тенге, из которых только на уголь приходится 308 млн тенге. А причина проста – низкий убыточный тариф", – пояснил ситуацию Аржан Кемельбетов.

По словам директора ГКП "Теплокоммунэнерго" Серика Туленбергенова, 12 декабря было принято решение суда о вхождении коммунального предприятия в процедуру реабилитации. В течение 2-3 месяцев будет разработан 5-летний план выхода предприятия из глубокого экономического и финансового кризиса.

По словам Болата Абдралиева, руководство Абайской области и города Семея не пойдет на повышение тарифа за тепло для населения. Но и оставлять ситуацию в теперешнем ее плачевном состоянии тоже невозможно

"В любом случае "Теплокоммунэнерго" не останется без государственной поддержки. Уже было выделено более 400 млн тенге из областного бюджета для покрытия долгов по углю. Одобрена наша заявка на выделение 119 млн тенге из республиканского бюджета. И эти деньги тоже покроют долг за уголь", – говорит Болат Абдралиев.

Актюбинские энергетики обещают провести отопительный период без проблем

Фото: Zakon.kz



Выработкой тепла в Актобе занимается АО "Актобе ТЭЦ". По словам председателя правления компании Бахтияра Базаргалиева, в городе таких проблем, как в Экибастузе, не будет.

"Могу с полной уверенностью сказать, что актюбинцы могут спать спокойно. С нашей стороны никаких проблем не будет", – говорит Бахтияр Избасаров.

По его словам, есть 4 фактора, которые подтверждают его заверения.

Износ актюбинской ТЭЦ на данный момент составляет лишь 41,5% и благодаря проводимым мероприятиям с 1 января он снизится до 37%. Несмотря на то, что имеющиеся котлы американского производства 1943 года выпуска, они содержатся в надлежащем состоянии. Дважды проходили крупную модернизацию. Сейчас начинка этих котлов современная. При правильной эксплуатации установки могут прослужить еще долго. За последние пять лет не было зафиксировано ни одного случая аварийной остановки. Следующая техническая экспертиза котлов запланирована на 2026 год. Согласно планам, постоянно проводится внутренняя модернизация предприятия, что также снижает факторы риска, включая человеческие ошибки. За последние пять лет вложения во внутреннюю модернизацию ТЭЦ превысили 5 млрд тенге. После экибастузской трагедии концентрация у всех энергетиков страны находится на запредельном уровне – никто не хочет повторения тех ошибок.

Еще одна проблема, с которой столкнулись жители домов в садоводческих коллективах, – наступившие крепкие морозы стали причиной резкого увеличения потребления газа в частных домах, отчего давление в газопроводах стало снижаться. В числе проблемных оказались 50 коллективов из 300, где ощущалась нехватка тепла. Газовики и представители акимата провели рейд и выяснили, что главной проблемой является несоответствие диаметра большинства труб потребляемым объемам газа. Жители дачных массивов изначально из экономии прокладывали трубы малого диаметра. Вследствие этого газораспределительные пункты не справлялись с возросшими нагрузками. Если бы газоснабжающая организация увеличила давление голубого топлива в системе подачи, это могло бы привести к газовому хлопку со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Фото: Zakon.kz



Для решения проблемы необходимо трубы газопровода поменять на больший диаметр и установить регуляторы давления газа с большей пропускной способностью. Но сделать это непросто – газопроводы в садоводческих коллективах являются частной собственностью. Их замена не предусмотрена в бюджете. Но на особо проблемных участках уже стали прокладывать новые трубы.

"Установленных государством газопроводов там нет, все они частные. Кто-то провел, а остальные к нему подключились. Несоответствие диаметров труб создает трудности с подачей газа", – рассказал первый заместитель директора АПФ "КазТрансГаз Аймак" Серик Кыдыров.

Проблема эта решается – на определенных участках проводится закольцовка труб.

Костанай: за зиму на теплосетях проведут ревизию и выделят деньги на ремонт

Фото: Zakon.kz



По официальным данным, в Костанайской области действует 105 котельных и 612 автономных систем отопления. В этом году было отремонтировано 48,3 км тепловых сетей, 15 км водопроводно-канализационных сетей. Все плановые работы по ремонту оборудования на теплоисточниках и теплосетях к началу отопительного сезона завершены в полном объеме. Также были запланированы и проведены ремонты 967,7 км электрических сетей.

Как отмечают в Управлении энергетики и ЖКХ, в области расположены три теплоэлектроцентрали – ГКП "Костанайская ТЭК", ТЭЦ АО "ССГПО", ГКП "Аркалыкская ТЭК". Общая протяженность тепловых сетей по области составляет 810,2 км, износ которых – 57%. Из них 727 км сетей приходится на города области, такие как Костанай, Аркалык, Рудный, Лисаковск и Тобыл, общий износ которых составляет 64%. Наиболее изношенные сети находятся в Аркалыке, их протяженность составляет 35 км, а износ – 87%, и Рудном, где имеется 243 км сетей с износом 67%.

"В текущем году в области в сфере теплоснабжения реализуется 10 проектов на общую сумму более 5,3 млрд тенге, из которых 7 являются переходящими. Данные проекты позволят реконструировать тепловые сети Рудного и Лисаковска, обеспечить бесперебойную работу ТЭЦ города Аркалыка, ремонт котельной Костаная (реконструкция РУ-6 котельной №3), и в Житикаре провести капитальный ремонт водогрейного котла, установку автономного источника теплоснабжения для средней школы Федоровского района", – отметил руководитель Управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Даурен Аскаров.

Что касается областного центра, то в Костанае у ГКП "КТЭК" три крупных и 12 малых котельных общей протяженностью тепловых сетей более 246 км. Основной километраж приходится на внутриквартальные сети – свыше 207 км. По данным теплокомпании, сегодня износ по предприятию составляет 63%. Каждый год специалисты КТЭКа проводят ремонт сетей: в 2021 году было отремонтировано 2,8 км, в 2022 году – 2,3 км.

Как отмечает руководство компании, для того, чтобы снизить уровень износа теплосетей, каждый год нужно производить реконструкцию порядка 10-15 км. Проводить эти работы только за счет собственных средств здесь не могут, поэтому берут кредиты или отправляют заявки в местные исполнительные органы для выделения бюджетного финансирования. Износ оборудования на трех крупных котельных города специалисты оценивают на уровне от 53 до 63%.

По словам главы региона Кумара Аксакалова, также имеется немало вопросов по городам Рудный и Аркалык. Речь идет о состоянии оборудования ТЭЦ ССГПО, где до сих пор ведутся работы по водогрейному котлу №3, и только в конце этого года будет завершен ремонт на станции № 5. По словам акима, в этом году в Аркалыке заменили только 1100 погонных метров теплотрассы, что очень мало. Кроме того, необходимо быстрее и окончательно перевести с мазута на уголь Аркалыкскую ТЭЦ.

Жамбылская область: ТЭЦ и остальные котельные нужно срочно вернуть государству

Фото: Zakon.kz



По данным Управления энергетики и ЖКХ акимата Жамбылской области, в настоящее время в регионе действуют 9 предприятий теплоэнергетики и 565 автономных котельных. Централизованно теплом обеспечивается 1650 многоквартирных жилых домов, а также 782 объекта образования, 388 – здравоохранения, 467 – культуры, 81 – спорта.

Самый крупный теплоисточник в области – АО "Таразэнергоцентр". Его мощность тепловой выработки составляет до 100 Гкал/ч. Помимо ТЭЦ тепло в дома жителей областного центра подают котельные ТОО "Жамбыл жылу", ТОО "Темиржол жылу" и ТОО "София". Еще три котельные действуют в малых городах – Каратау, Жанатас и Шу. Однако изношенность некоторых предприятий составляет 74,9%.

"В 2018 году АО "Таразэнергоцентр" было передано в доверительное управление ТОО "BB FUTURE ENERGY COMPANY" сроком на 10 лет со 100% государственных пакетов акций через тендер с правом последующего выкупа. Однако, согласно решению Специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области, в феврале 2022 года договор с доверительным управляющим был расторгнут. Председателя правления АО "Таразэнергоцентр" Бакбергена Мауленова и его сына Рахата Булдеша взяли под стражу. Им вменяется извлечение незаконного монопольно высокого дохода, хищение 4,3 млрд тенге, принадлежащих государству, и легализация денежных средств через созданную ими же сеть лжепредприятий. По факту возбуждено уголовное дело", – рассказал руководитель управления Кудайберген Корганбаев.

На балансе предприятия ГКП "Жамбыл-Жылу" находятся 75 котельных на газовом топливе, из них: в Таразе – 43, в Байзакском районе – 6, в районе Т. Рыскулова – 4, в Жамбылском районе – 22. Основной является районная котельная РК-1 в Таразе. Предприятием эксплуатируется 45,5 км тепловых сетей, в том числе 22,1 км магистральных и 23,4 км внутриквартальных тепловых сетей. Износ тепловых сетей на начало 2022 года составляет 45,2%.

ГКП "МП "Игілік" в городе Каратау действует с 1963 года. Здесь износ тепловых сетей на начало 2022 года составляет 43,2%. С 2006 по 2014 год была выполнена замена магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, что позволит снизить их износ и тепловые потери до нормативных значений.

КГП "Шу-Жылу" создано в 1990 году. Предприятие производит тепло, передает и распределяет его по сети, а также осуществляет сбор средств за поставляемые услуги. Износ оборудования здесь составлял на начало текущего года 35%.

Уровень износа котельной ГКП "Жанатас-Су-Жылу", построенной в 1967 году, на сегодня серьезный – 62,8%. На балансе предприятия имеется один теплоисточник: центральная городская котельная установленной тепловой мощностью 98,432 Гкал/час, присоединенная мощность – 50,14 Гкал/час.

По мнению ветерана энергетической сферы Жумабека Булекбаева, который до 2016 года руководил ГКП "Жамбыл жылу", передача некоторых теплоснабжающих предприятий в конкурентную среду, то есть их приватизация, была серьезной ошибкой.

"Вы же сами понимаете, что частники, как правило, средства на развитие стараются не тратить. В итоге оборудование постепенно приходит в плачевное состояние. Пример такого подхода к делу мы уже видели. То, что происходит в Экибастузе, мы все наблюдали в течение последних недель", – отметил Жумабек Булекбаев.

Шымкент: в отсутствии тепла виноваты собственники квартир

Шымкент, хоть и является третьим мегаполисом республики, в большей своей части состоит из одноэтажного частного сектора, а многоэтажные дома составляют, по оценкам акимата, немногим более 30% жилого фонда города. Соответственно, и централизованно отапливается лишь эта часть городских построек с более чем 80 тысячами абонентов. На единую подачу тепла работают АО "Энергоцентр – 3" (ТЭЦ 3) и ГКП "Куат Жылу Орталык – 3".

"Энергоцентр – 3", являясь частной компанией, сам производит и тепло, и электроэнергию для нужд города и отапливает около 60% южной части Шымкента.

"ГКП "Куат Жылу Орталык – 3" не является источником тепла, но имея на балансе тепловые сети, доводит тепло до потребителя.

Всего по городу 2213 домов, получающих централизованное тепло, 1379 абонентов – юридических лиц, 71 школа, 56 детских садов, 27 больниц и 11 поликлиник.

"Все это хозяйство помогают отапливать 20 локальных котельных, использующих газ для производства тепла в микрорайоны административного центра, новые микрорайоны Шымсити, Туран-1, Туран-2, Айжаик, по проспекту Кунаева, улице Толеметова, северо – западной части города", – рассказал Аскар Булешов, начальник отдела сбыта ГКП "Куат Жылу Орталык – 3".

Локальные котельные уже не зависят от ТЭЦ 3 и сами являются мощными источниками тепла. Только одна котельная обогревает 37 многоэтажных домов микрорайона Шымсити. Общая длина тепловых сетей, которые находятся на балансе ГКП, – 462 км. Но изношенность труб на сегодняшний день, как считают представители тепловых организаций, составляет 60-70%.

По оценке самих энергетиков, на ТЭЦ 3 изношенность оборудования и сетей составляет около 70%.

Работники тепловых организаций обращают внимание на удручающее состояние внутридомовых сетей, которые годами и десятилетиями не обновляются и не ремонтируются.

"Поступают жалобы на качество тепла, не греющие стояки, батареи. Но причиной отсутствия тепла является забитость подводящих труб и радиаторов. Не было подготовки к отопительному периоду. Нет кондоминиума, который отвечал бы за состояние внутридомовых сетей. Домам по 40 лет, и за это время ни разу не проводился ремонт внутридомовых теплосетей. А их изношенность составляет 70-80%. Соответственно, нет циркуляции, нет тепла. По городу сейчас идет 80 градусов тепла на подающем трубопроводе. А то, что та или иная квартира не может получить качественное тепло, – это проблема владельцев самой квартиры, которые не промывали и не чистили батареи и стояки", – говорит руководитель отдела сбыта ГКП Аскар Булешов.

Алматы все еще переходит на газ

Фото: Минэнерго РК



Работы по переводу на газ и полной модернизации одной из крупнейших теплоэлектроцентралей Казахстана – Алматинской ТЭЦ-2 им. А. Жакутова –выходят на новую стадию. В ноябре текущего года было заключено кредитное соглашение между АО "Алматинские электрические станции", владельцем Алматинской ТЭЦ-2, и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о финансировании проекта модернизации станции. По данным пресс-службы "Самрук-Энерго", сумма сделки составляет 130 млрд тенге. Стоимость проекта согласно ТЭО – 324,1 млрд тенге (с НДС). В этой связи к проекту планируется привлечь средства Азиатского банка развития и БРК.

Новая газовая станция будет построена на площадке рядом со старой ТЭЦ-2. Алматинская ТЭЦ-2 была введена в эксплуатацию в 1980 году. Основное топливо – экибастузский уголь; потребление – 2,2 млн тонн/год; зольность – более 40%.

Установленная электрическая мощность – 510 МВт; располагаемая электрическая мощность – 370,9 МВт. Установленная тепловая мощность – 1 411 Гкал/ч; располагаемая тепловая мощность – 952 Гкал/ч.

Проект "Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду" предполагает строительство новой станции с использованием газотурбинных технологий мощностью до 600 МВт на площадке Алматинской ТЭЦ-2. Срок полного ввода в эксплуатацию – декабрь 2026 года. Основное топливо – природный газ. Планируемый объем потребления – 1 122 млн нм3/год. Установленная мощность: электрическая – 557 МВт; тепловая – 816 Гкал/ч.

Предполагается, что к 2026 году выбросы вредных веществ составят 2,5 тыс. тонн.

В Алматы действует и ТЭЦ-3, собственником которой также является АО "Алматинские электрические станции". ТЭЦ-3 была введена в эксплуатацию в 1962 году. Данная станция работает в конденсационном режиме, и деятельность направлена на производство электрической и тепловой энергии. Ее установленная электрическая мощность – 173 МВт; располагаемая электрическая мощность – 138,9 МВт. Установленная тепловая мощность – 335,3 Гкал/ч; располагаемая тепловая мощность – 276,4 Гкал/ч. До 2025 года планируется модернизация станции с увеличением мощности не менее 450 МВт. Такая мощность необходима для покрытия спроса маневренных мощностей в Южной зоне РК и уменьшения выбросов в окружающую среду. Стоимость проекта – 272,9 млрд тенге (с НДС). В октябре 2022 года было получено положительное заключение РГП "Госэкспертиза" на ТЭО.

ТЭЦ-1 им. Б. Оразбаева была построена в 1935 году и является одной из старейших в Казахстане. В 2017 году станция была полностью переведена на газ. Но ее также планируют реконструировать к 2026 году. В настоящее время АО "КазНИПИЭнергопром" ведется разработка ТЭО. В планах – заключение Инвестиционного соглашения и получение индивидуального тарифа.

Что касается теплосетей, то, по данным на октябрь 2022 года, их изношенность по Алматы составляет порядка 60% (811,5 км). Общая протяженность тепловых сетей составляет 1 352,33 км, для обеспечения их гидравлического режима работы действует 67 насосных станций.

Астана: долгий процесс

В Астане газификация энергоисточников началась еще в 2020 году. Параллельно начали строить подводящие сети – газопровод – к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 – это порядка 30 км, а также вести работу по модернизации и переводу на газ существующего оборудования на самих энергоисточниках. Собственником ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 с 2004 года является АО "Астана-Энергия".

Акмолинская ТЭЦ-1 была введена в эксплуатацию в декабре 1961 года. ТЭЦ-2 была запущена в 1979 году. Станция имеет 8 паровых, 6 водогрейных котлов и 6 турбоагрегатов с установленной электрической мощностью 600 МВт.

В рамках государственной программы газификации столицы Казахстана АО "Астана-Энергия" вместе с российской компанией "Сибэнергомаш – БКЗ" начали разработку рабочего проекта по реконструкции 16 котлов ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. Целью проекта является значительное снижение выбросов вредных веществ в окружающую среду. Закончить реализацию проекта по газификации оборудования ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 планировалось в 2021 году.

На текущий момент, по данным ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны" (УТЭК), переведены на газ 13 котлов ТЭЦ-1,2 (на ТЭЦ-1 – 7 котлов из 10, на ТЭЦ-2 – 6 котлов).

ТЭЦ-3 в столице строится уже 10 лет. Еще в ноябре стало известно, что запуск первой очереди газовой ТЭЦ-3 в очередной раз был отложен и запланирован уже в отопительный период 2023-2024 годов. Предполагается, что теплоэнергоцентраль обеспечит теплом ориентировочно шесть миллионов квадратных метров коммерческих и жилых площадей. По данным УТЭК, установленная тепловая мощность станции составляет 480 Гкал/час; располагаемая – 440 ГКал/час.

Причина затягивания сроков запуска первой очереди – нестабильная геополитическая обстановка, препятствующая поставке необходимого оборудования и некоторых комплектующих, производимых в странах ЕС и России.

Согласно отчету по регулируемому виду деятельности по производству тепловой энергии АО "Астана-Энергия" по итогам первого полугодия 2022 года, столичные ТЭЦ по статье "Топливо" увеличили затраты в связи с ростом стоимости энергетического угля и его транспортировку на 19,8% по сравнению с ранее утвержденной сметой до 6,745 млрд тенге. На 2023 год потребление энергетического угля столичными ТЭЦ запланировано на уровне почти в 1,3 млн тонн, что меньше на треть 1,9 млн тонн, заложенных в тарифной смете этого года. Также в следующем году ожидается, что использование коммунально-бытового угля районными котельными "Астана-Энергии" уменьшится на 40%, до 11 тыс. тонн, с 18 тыс. тонн, взятых в расчеты этого года. Меньше на 47% ожидается закуп и мазута в 2023 году – 4,8 тыс. тонн по сравнению с почти 9 тыс. тонн в этом.

В заключение напомним, что глава правительства РК Алихан Смаилов поручил Министерству энергетики комплексно рассмотреть состояние каждой ТЭЦ, в особенности тех, которые находятся в частной собственности. Также для стабильного функционирования энергокомплекса правительству и акиматам поручено:

разработать планы первоочередных мер по исправлению ситуации на проблемных ТЭЦ и тепловых сетях;

в рамках "рынка мощности" в 2023 году обеспечить привлечение дополнительных инвестиций в объеме около 90 млрд тенге, требуемых для проведения ремонтной кампании ТЭЦ;

обеспечить повышение заработной платы производственному персоналу теплоэнергетических компаний до уровня среднерыночной заработной платы;

провести технический аудит тепловых сетей и ревизию электросетевых активов, в том числе на предмет законности их приватизации и целесообразности передачи в коммунальную собственность;

обеспечить выделение адресной помощи социально уязвимым слоям населения в виде субсидирования затрат на коммунальные услуги;

укрепить штат территориальных департаментов Комитета атомного и энергетического надзора и контроля с целью усиления контроля за деятельностью энергопредприятий.

Авторы: Айдар Альтаев, Екатерина Гуляева, Александр Сергеев, Светлана Новак, Кирилл Александров, Владимир Долгушев, Инна Литвиненко, Таисия Колевид, Людмила Мельник, Павленко Сергей