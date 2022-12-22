Драгоценности на миллиарды изъяли в рамках возврата незаконно выведенных из РК средств

Первый заместитель генерального прокурора Тимур Ташимбаев 22 декабря на брифинге рассказал, сколько возвращено из-за рубежа незаконно выведенных средств, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"За время работы специальной Комиссии удалось вернуть государству 631 млрд тенге, в том числе 400 млн долларов из-за рубежа в рамках уголовного преследования. Из владения олигополий возвращено 398 тысяч гектаров земли на сумму свыше 6,5 млрд тенге. Верховным Судом отменено 17 судебных актов, ранее вынесенных в пользу субъектов олигополий. Это позволило вернуть более 600 подъездных железнодорожных путец, снизить тарифы за проезд, защитить интересы государства на 21,1 млрд тенге", – сказал Тимур Ташимбаев.

Начальник Службы международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Артур Ластаев добавил, что 631 млрд тенге удалось вернуть государству за 6 месяцев текущего года. Из них 421 млрд тенге – в порядке возмещения ущерба по уголовным делам, из которых 314 млрд тенге – возмещены в денежном эквиваленте и 107 млрд тенге – в виде драгоценных камней и металлов. Остальная сумма возмещается в порядке демонополизации.

Тимур Ташибаев также отметил, что к работе по борьбе с отмыванием преступных доходов и возврату активов активно подключаются и иностранные партнеры. В частности, в октябре с Кипром подписаны договоры о выдаче преступников и правовой помощи по уголовным делам. Всего Казахстан в уголовно-правовой сфере заключил договоры с 34 странами. Среди них такие крупные державы как Китай, США, Индия, Бразилия и другие государства.



Спикер добавил, что также было удовлетворено шесть исков о возврате незаконно отчужденных объектов государственной собственности. На рассмотрении – еще 20 протестов и исков на общую сумму 13,7 млрд тенге.



