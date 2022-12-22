В Павлодаре 15-летняя девушка упала с 8 этажа
Фото: polisia.kz
В Павлодаре 15-летняя девушка упала с 8 этажа. Полиция начала расследование, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 22 декабря около 17:08.
"В полицию города Павлодара поступил вызов "выпала девушка" . Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что несовершеннолетняя, 2007 года рождения, выпала с 8 этажа дома 204 по адресу проспект Н. Назарбаева", · рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.
Девушка с травмами госпитализирована в больницу.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства".
Ведется расследование.
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