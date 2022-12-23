Кызылординский университет имени Коркыт ата подвел итоги года

Текущий 2022 год был знаменательным для Korkyt Ata University – все события проходили под знаком 85-летия.

Председатель правления – ректор Кызылординского университета имени Коркыт ата Бейбиткуль Каримова отмечает: "Сложно представить, сколько специалистов было выпущено за этот период, сколько их работает сейчас не только в Казахстане, но и за рубежом".

"Отдельную историю можно написать о судьбе руководителей вуза, преподавателей, ученых, сотрудников, которые оставили неизгладимый след в истории его развития и внесли огромную лепту в качественную подготовку кадров, формирование школ и научного задела. Кадры и потенциал у нас есть! Сохраняя лучшие традиции классической науки и преемственности научных школ, перед нами теперь стоит задача построить сильный региональный университет". Бейбиткуль Каримова

Особое место в развитии наукоемких технологий занимают исследования в сфере сельского хозяйства, химической технологии и переработки отходов, строительства, экологии, водных ресурсов, естественных наук, археологии и др. Показателем таких достижений является рейтинг университета в глобальном рейтинге вузов: в уходящем году университет вошел в Топ-551-600 вузов Азии рейтинга "QS Asia University Rankings – 2023".



Ученые Кызылординского университета совместно с партнерами из Португалии, Нидерландов, Дании, России, Беларуси и Украины включены в реализацию международного проекта "Горизонт-2020" – проект Марии Складовской-Кюри H2020-MSCA-RISE-2020 PhytoAPP на тему "Инновационные водорастворимые фитоматериалы-ингибиторы для профилактики болезней Альцгеймера и Паркинсона" (руководитель от Казахстана – Аппазов Нурбол).

Также на международном уровне выполнялись археологические раскопки и реконструкция древнего города Джанкент, который находился на левом берегу нижней Сырдарьи и в X-XI вв. был столицей (зимней ставкой) государства огузов. Совместно с немецкими и российскими учеными из Университета Тюбингена и Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН выполнялся проект "Кочевое образование и урбанизация на северной ветке Великого шелкового пути: ранний средневековый город Джанкент (Аральское море, Казахстан)" (руководитель от Казахстана – Азильхан Тажекеев).





Фото: Медиа-центр Кызылординского университета имени Коркыт ата



Гордостью университета является внедрение результатов исследований в производство. В период с 2017 по 2019 год по грантовому финансированию АО "Фонд науки" был реализован проект коммерциализации "Переработка нефтесодержащих отходов по инновационной технологии", выполненный совместно с ТОО "CTS Solutions" и АО "Байконур". В августе 2022 года стартовало успешное внедрение технологии в производственную компанию. Руководителем проекта от университета является профессор Аппазов Нурбол.

Из года в год растет доход от науки и реализации НИОКР совместно с добывающими компаниями и местными исполнительными органами. Например, если в 2018 году в университете реализовывалось 9 проектов на 62 млн тенге, то в 2022 году – 14 проектов на сумму более 190 млн тенге. Общий доход по науке за 2018-2022 гг. составляет 619 128 399, 34 тенге.

Ректор университета Бейбиткуль Каримова наиболее результативными называет такие проекты ученых, как: "Инновационный подход к совместной переработке твердых и жидких отходов в адсорбенты для очистки сточных вод" (2018-2020 гг.); "Археологические работы в городе Жанкент" (2018-2020 гг.), "Археологические работы в городе Сортобе" (2018-2020 гг.), "Внедрение технологии малообъемного выращивания овощных культур на субстратах из древесных опилок и рисовой шелухи в условиях защищенного грунта Кызылординской области" (2018 г.); "Улучшение мелиорации рисовых систем Кызылординской области за счет внедрения в севооборот сахарного тростника (фитомелиоранта)" (2019 г.); "Повышение эффективности тепличного производства в условиях Приаралья на основе применения адаптированной инновационной технологии малообъемного выращивания томата" (2020-2021 гг.); "Экологическое испытание перспективных сортообразцов африканского проса зарубежной селекции в Казахстанском Приаралье" (2022-2024), "Применение биоудобрения, полученного переработкой отходов риса для улучшения плодородия почв и повышения урожайности сельскохозяйственных культур" (2022 г.); "Проект внедрения и распространения в хозяйствах технологии адаптации орошаемого земледелия казахстанского Приаралья в условиях изменения климата и водных ресурсов" (2022 г.).

На глобальном рынке труда и высокой конкуренции тяжело удерживать молодые кадры, поэтому для решения задачи по стимулированию научных работ молодых ученых с 2021 года выделяется грант ректора. Победителями прошлогоднего конкурса определены 4 проекта молодых ученых до 40 лет на общую сумму 10 млн тенге. Победители конкурса на грант ректора по итогам 2022 года уже будут известны на ближайшей неделе.





Фото: Медиа-центр Кызылординского университета имени Коркыт ата



Университет гордится авторитетными учеными, имеющими публикации в журналах, индексируемых в международных базах Web of Science и Scopus (Таутенов Ибадулла, Тапалова Анипа, Нарманова Роза, Сейтмуратов Ангысын, Ибраев Шерали, Ибадуллаева Салтанат, Тохетова Лаура, Файзуллаева Мария, Аппазов Нурбол, Акылбеков Нургали, Курманбаев Рахат, Удербаев Сакен и мн. др.).

Для преодоления языкового барьера в реализации международных проектов и повышения конкурентоспособности научно-педагогических кадров выпускники программы "Болашак" бесплатно обучают профессорско-преподавательский состав и административно-управленческий персонал английскому языку.

Ректор университета Бейбиткуль Каримова отметила, что "в настоящее время у нас одна цель – войти в Топ-700 лучших вузов мира".

"Для этого на повестке дня в ближайшие годы также остается вопрос улучшения материально-технической базы университета, социально-бытовых условий для студентов и профессорско-преподавательского состава, повышения качества знания, цифровизации образовательной и научной деятельности". Бейбиткуль Каримова



