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Кызылординский университет имени Коркыт ата подвел итоги года

Кызылординский университет имени Коркыт ата подвел итоги года Фото: Медиа-центр Кызылординского университета имени Коркыт ата
Текущий 2022 год был знаменательным для Korkyt Ata University – все события проходили под знаком 85-летия.

Председатель правления – ректор Кызылординского университета имени Коркыт ата Бейбиткуль Каримова отмечает: "Сложно представить, сколько специалистов было выпущено за этот период, сколько их работает сейчас не только в Казахстане, но и за рубежом".

"Отдельную историю можно написать о судьбе руководителей вуза, преподавателей, ученых, сотрудников, которые оставили неизгладимый след в истории его развития и внесли огромную лепту в качественную подготовку кадров, формирование школ и научного задела. Кадры и потенциал у нас есть! Сохраняя лучшие традиции классической науки и преемственности научных школ, перед нами теперь стоит задача построить сильный региональный университет".Бейбиткуль Каримова

Особое место в развитии наукоемких технологий занимают исследования в сфере сельского хозяйства, химической технологии и переработки отходов, строительства, экологии, водных ресурсов, естественных наук, археологии и др. Показателем таких достижений является рейтинг университета в глобальном рейтинге вузов: в уходящем году университет вошел в Топ-551-600 вузов Азии рейтинга "QS Asia University Rankings – 2023".

Ученые Кызылординского университета совместно с партнерами из Португалии, Нидерландов, Дании, России, Беларуси и Украины включены в реализацию международного проекта "Горизонт-2020" – проект Марии Складовской-Кюри H2020-MSCA-RISE-2020 PhytoAPP на тему "Инновационные водорастворимые фитоматериалы-ингибиторы для профилактики болезней Альцгеймера и Паркинсона" (руководитель от Казахстана – Аппазов Нурбол).

Также на международном уровне выполнялись археологические раскопки и реконструкция древнего города Джанкент, который находился на левом берегу нижней Сырдарьи и в X-XI вв. был столицей (зимней ставкой) государства огузов. Совместно с немецкими и российскими учеными из Университета Тюбингена и Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН выполнялся проект "Кочевое образование и урбанизация на северной ветке Великого шелкового пути: ранний средневековый город Джанкент (Аральское море, Казахстан)" (руководитель от Казахстана – Азильхан Тажекеев).


Кызылординский университет имени Коркыт ата подвел итоги года

Фото: Медиа-центр Кызылординского университета имени Коркыт ата

Гордостью университета является внедрение результатов исследований в производство. В период с 2017 по 2019 год по грантовому финансированию АО "Фонд науки" был реализован проект коммерциализации "Переработка нефтесодержащих отходов по инновационной технологии", выполненный совместно с ТОО "CTS Solutions" и АО "Байконур". В августе 2022 года стартовало успешное внедрение технологии в производственную компанию. Руководителем проекта от университета является профессор Аппазов Нурбол.

Из года в год растет доход от науки и реализации НИОКР совместно с добывающими компаниями и местными исполнительными органами. Например, если в 2018 году в университете реализовывалось 9 проектов на 62 млн тенге, то в 2022 году – 14 проектов на сумму более 190 млн тенге. Общий доход по науке за 2018-2022 гг. составляет 619 128 399, 34 тенге.

Ректор университета Бейбиткуль Каримова наиболее результативными называет такие проекты ученых, как: "Инновационный подход к совместной переработке твердых и жидких отходов в адсорбенты для очистки сточных вод" (2018-2020 гг.); "Археологические работы в городе Жанкент" (2018-2020 гг.), "Археологические работы в городе Сортобе" (2018-2020 гг.), "Внедрение технологии малообъемного выращивания овощных культур на субстратах из древесных опилок и рисовой шелухи в условиях защищенного грунта Кызылординской области" (2018 г.); "Улучшение мелиорации рисовых систем Кызылординской области за счет внедрения в севооборот сахарного тростника (фитомелиоранта)" (2019 г.); "Повышение эффективности тепличного производства в условиях Приаралья на основе применения адаптированной инновационной технологии малообъемного выращивания томата" (2020-2021 гг.); "Экологическое испытание перспективных сортообразцов африканского проса зарубежной селекции в Казахстанском Приаралье" (2022-2024), "Применение биоудобрения, полученного переработкой отходов риса для улучшения плодородия почв и повышения урожайности сельскохозяйственных культур" (2022 г.); "Проект внедрения и распространения в хозяйствах технологии адаптации орошаемого земледелия казахстанского Приаралья в условиях изменения климата и водных ресурсов" (2022 г.).

На глобальном рынке труда и высокой конкуренции тяжело удерживать молодые кадры, поэтому для решения задачи по стимулированию научных работ молодых ученых с 2021 года выделяется грант ректора. Победителями прошлогоднего конкурса определены 4 проекта молодых ученых до 40 лет на общую сумму 10 млн тенге. Победители конкурса на грант ректора по итогам 2022 года уже будут известны на ближайшей неделе.


Кызылординский университет имени Коркыт ата подвел итоги года

Фото: Медиа-центр Кызылординского университета имени Коркыт ата

Университет гордится авторитетными учеными, имеющими публикации в журналах, индексируемых в международных базах Web of Science и Scopus (Таутенов Ибадулла, Тапалова Анипа, Нарманова Роза, Сейтмуратов Ангысын, Ибраев Шерали, Ибадуллаева Салтанат, Тохетова Лаура, Файзуллаева Мария, Аппазов Нурбол, Акылбеков Нургали, Курманбаев Рахат, Удербаев Сакен и мн. др.).

Для преодоления языкового барьера в реализации международных проектов и повышения конкурентоспособности научно-педагогических кадров выпускники программы "Болашак" бесплатно обучают профессорско-преподавательский состав и административно-управленческий персонал английскому языку.

Ректор университета Бейбиткуль Каримова отметила, что "в настоящее время у нас одна цель – войти в Топ-700 лучших вузов мира".

"Для этого на повестке дня в ближайшие годы также остается вопрос улучшения материально-технической базы университета, социально-бытовых условий для студентов и профессорско-преподавательского состава, повышения качества знания, цифровизации образовательной и научной деятельности".Бейбиткуль Каримова

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