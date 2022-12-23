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В Татарстане должность президента предложили переименовать в "раиса"

президент Татарстана Фото: пресс-служба президента Татарстана
Должность президента Татарстана переименуют в "раиса". На заседании госсовета Татарстана президиум внес законопроект, изменяющий титул главы республики. "Раис" – название титула президента в арабском и ряде других восточных языков, сообщает Zakon.kz.

21 декабря группа депутатов парламента Татарстана из фракции "Единая Россия" внесла поправки к Конституции Татарстана, в соответствии с которыми с 1 января президент республики Рустам Минниханов как высшее должностное лицо может утратить свой статус и будет переименован в главу Республики Татарстан, сообщают "Ведомости".

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал депутатов госсовета проголосовать за принятие поправок в законопроект о переименовании должности высшего должностного лица республики. По его словам, если они не будут приняты, это может негативно отразиться на положении страны, которую "пытается расколоть мировое сообщество".

С 1 июня 2022 года вступил в силу закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, по которому руководители регионов могут называться только главами (на региональном уровне могут фигурировать любые иные наименования должностей, кроме президента).

После принятия закона в декабре 2021 года пресс-секретарь президента Татарстана Рустама Минниханова Лилия Галимова сообщила, что он сохранит прежнее название должности в "переходный период"  на время приведения регионального законодательства в соответствие федеральному.

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