В Китае произошла самая мощная вспышка коронавируса

Только за один день могли заразиться COVID-19 около 37 млн китайцев. Такие данные озвучили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, сообщает Zakon.kz

Как пишет Bloomberg, эта вспышка коронавируса может оказаться самой крупной в мире. Ситуацию могло спровоцировать быстрое снятие официальным Пекином коронавирусных ограничений. Это привело к беспрепятственному распространению высококонтагиозных вариантов омикрона среди населения с низким уровнем естественного иммунитета.

В Национальном бюро по контролю за заболеваниями в свою очередь утверждает, что более половины жителей провинции Сычуань на юго-западе Китая, как и в самом Пекине, инфицированы коронавирусом.



Ранее сообщали, что в начале декабря 2022 года Китай ослабил правила карантина из-за массовых протестов. Пекин готовился к резкому росту числа пациентов с тяжелым коронавирусом.

