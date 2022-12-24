Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Китае произошла самая мощная вспышка коронавируса

В Китае произошла самая мощная вспышка коронавируса Фото: pixabay
Только за один день могли заразиться COVID-19 около 37 млн китайцев. Такие данные озвучили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, сообщает Zakon.kz

Как пишет Bloomberg, эта вспышка коронавируса может оказаться самой крупной в мире. Ситуацию могло спровоцировать быстрое снятие официальным Пекином коронавирусных ограничений. Это привело к беспрепятственному распространению высококонтагиозных вариантов омикрона среди населения с низким уровнем естественного иммунитета.

В Национальном бюро по контролю за заболеваниями в свою очередь утверждает, что более половины жителей провинции Сычуань на юго-западе Китая, как и в самом Пекине, инфицированы коронавирусом.

Ранее сообщали, что в начале декабря 2022 года Китай ослабил правила карантина из-за массовых протестов. Пекин готовился к резкому росту числа пациентов с тяжелым коронавирусом.

Читайте также

С начала года 6,5 тыс. казахстанок сделали ЭКО

Елена Вебер
Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
конкурс красоты
Участница "Мисс Казахстан-2016" сделала скандальное заявление
Танец казахстанского солдата покоряет TikTok
"Оскар этому парню!": танец казахстанского солдата покоряет TikTok
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления