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Более чем на 22% подорожали продукты в Казахстане с начала года

продукты, цены, тенге Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz

По данным Минторговли, с начала года СЗПТ подорожали на 22,3%, по итогам недели – на 0,2%.

Как пишет пресс-служба правительства, цены на лук выросли на 1,7%, капусту – на 0,9%, рис – на 0,8%, творог – на 0,7%, яйца и молоко – 0,5%. Наибольший рост цен с начала года отмечается в Улытауской области (31,4%) и Астане (25%).

В ходе совещания отмечено, что в настоящее время систематизирована работа региональных комиссий по борьбе с посредническими схемами по всей цепочке ценообразования, а также усилена работа с магазинами "у дома" в части контроля допустимой торговой надбавки (15%) и совершенствуется система прослеживаемости товаров на территории республики для обеспечения прозрачности рынка. Также Смаилов отметил, что для повышения эффективности сдерживания цен была переформатирована работа основных государственных механизмов.

"Высокие темпы инфляции не дают поступательно развиваться экономике и сказываются на социальном благополучии граждан. В этой связи работа по ее снижению в 2 раза в следующем году – это уже вопрос, можно сказать, национальной безопасности. Формализма в этой работе быть не должно".Алихан Смаилов

Премьер поручил обеспечить полноценную реализацию новых подходов к сдерживанию цен, чтобы стабилизировать ситуацию в преддверии Нового года, а также в месячный срок проработать вопросы строительства дополнительных современных овощехранилищ.


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Анастасия Беньяминова
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