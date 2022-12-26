Казахстанцы завоевали четыре медали на Кубке Азии по стрельбе из лука

В Шардже (ОАЭ) прошли состязания третьего этапа Кубка Азии по стрельбе из лука с участием 16 представителей сборной Казахстана. В итоге наши стрелки завоевали четыре медали в личном и командных первенствах, сообщает Zakon.kz.

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В личном первенстве на высшую ступень пьедестала почета поднялся Ильфат Абдуллин, ему не было равных в категории "классический лук".





Фото: archery.kz







Далее Ильфат Абдуллин помог своим коллегам по сборной завоевать бронзовые награды в этой же программе, но уже в командных соревнованиях. Помимо Ильфата, здесь были представлены Санжар Мусаев и Жаңбырбай Даулеткелдi, главный тренер сборной Казахстана – Артем Кичкин.





Фото: archery.kz



В смешанных состязаниях на вторую строчку пьедестала почета поднялись казахстанцы Роксана Юнусова и Акбарали Карабаев.





Фото: archery.kz







Женская сборная Казахстана в составе Виктории Лян, Дианы Макарчук и Роксаны Юнусовой удостоилась бронзовых наград этих соревнований.





Фото: archery.kz







В общем медальном зачете сборная Казахстана заняла четвертое место.