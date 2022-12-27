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В Костанае четверо детей пострадали от наркоза, один из них - в коме уже 10 дней

В Костанае четверо детей пострадали от наркоза, один из них - в коме Фото: ng.kz
В Костанайской областной детской больнице после наркоза во время урологической операции трехлетний малыш впал в кому и находится в таком состоянии уже 10 дней. Трое других мальчиков после анестезии также еле очнулись и пришли в себя, сообщает Zakon.kz

Как пишет "Наша Газета", трехлетнему Амиру и еще трем другим мальчикам 15 декабря сделали плановую урологическую операцию с анестезией.

Операции, в зависимости от сложности, продлились от 5 до 40 минут. Сама хирургическая процедура, по словам родителей прошла хорошо. Они ждали, что через 2 часа дети очнутся, но мальчики лежали без чувств. Спустя несколько часов у всех детей поднялась высокая температура.

К вечеру трехлетний Амир стал с трудом дышать. Первые реанимационные действия ему сделали в рядом находящемся перевязочном кабинете. Потом его сразу же забрали в реанимацию, где он находится до сих пор.

"Я сам привез здорового ребенка в эту больницу, а сейчас из-за халатности врачей он лежит в таком состоянии"  отец Амира Нурлан

Остальные три мальчика, которым в тот же день делали операцию, пришли в себя. Самого старшего из них - Игоря, которому 4 года 10 месяцев, - выписали спустя восемь суток.


"Они нам сказали, что, возможно, пошла реакция на пропофол, в выписке он указан как "S.Profoli". Этот препарат сделали при наркозе, якобы, всем детям сделали инъекцию из одной ампулы. Но ничего конкретного не говорят"мама Игоря Анастасия.

Одного из мальчиков перевели в отделение неврологии, а другой лечится сейчас от пневмонии.

Только Амир находится в отделение реанимации и интенсивной терапии. По словам отца, ему поставили диагноз "Острое нарушение мозгового кровообращения. Токсическая энцефалопатия" (поражение головного мозга, вызванное токсическими веществами - "НГ"). Но чем вызвана интоксикация, родителям до сих пор официально не сообщили.

Отец Амира обратился с жалобой в управление здравоохранения, оттуда его направили в департамент медицинского и фармацевтического контроля. Он также обратился в прокуратуру.

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