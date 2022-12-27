Король шахмат Магнус Карлсен вышел в лидеры на ЧМ-2022 в Алматы

Лучший шахматист планеты, норвежец Магнус Карлсен вышел в лидеры мирового первенства по рапиду, которое в эти дни проходит на арене алматинского Дворца спорта имени Балуана Шолака, сообщает Zakon.kz.

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Норвежский гроссмейстер после первого игрового дня сразу расположился на самом верху таблицы ЧМ-2022 по рапиду. В его активе на данный час 4,5 очка из 5 возможных, впереди еще восемь туров, где произойдет все возможное. Такое же количество очков – 4,5, также набрали еще трое участников – Владимир Федосеев (Россия), Арджун Эригайси (Индия) и Йорден ван Форест (Нидерланды). Лучший из представителей Казахстана, Арыстанбек Уразаев, с 3,5 баллами находится на 24-й позиции.





Фото: fide.com



В женской части соревнований казахстанские шахматистки в лице ее лидеров Бибисары Асаубаевой и Жансаи Абдумалик пока не высказали своего слова после первого дня состязаний. Жансая идет на 18-м месте – 3 очка, а Бибисара на 54-й строчке – 2 балла. А лучшей из местных шахматисток пока является Зейнеп Султанбек, которая располагается на 9-й позиции. После пяти туров у женщин лидерством завладела россиянка Валентина Гунина (4 очка).

27 декабря на ЧМ-2022 по шахматам пройдет второй день соревнований.