Невосполнимые потери: известные казахстанцы, покинувшие нас в 2022 году

В уходящем году немало выдающихся казахстанцев ушли из жизни. Среди них народный писатель Абдижамил Нурпеисов и народный артист Юрий Померанцев, дожившие почти до 100 лет, а также народный артист РК Рубен Андриасян, легенда казахстанского балета Булат Аюханов, сообщает Zakon.kz.





Фото: Kazakhfilmstudios.kz/facebook



На 72-ом году жизни умер заслуженный артист Казахстана, режиссер-постановщик Казахского национального драматического театра имени Мухтара Ауэзова Толеубек Аралбай. Он снялся в фильмах "Год дракона", "Шокан Валиханов", "Азиат", "Молитва Лейлы", "Мустафа Шокай", "Рэкетир", "Ликвидатор", "Жаужурек мын бала" и др. За свою роль в фильме "Маленький принц большого города" в 2018 году был удостоен приза "Лучшая мужская роль" на кинофестивале стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.



На 81-м году жизни ушел из жизни профессор Канат Баишев. Он был проректором КарГУ, деканом факультета в КазГУ, начальником главного управления вузов Министерства образования Казахстана, возглавлял сектор экологии аппарата Кабинета министров РК. Также занимал должности вице-министра экологии и природных ресурсов и директора Центра физико-химических методов анализа КазНУ им. аль-Фараби.







Фото: egemen.kz



На 98-м году жизни скончался известный советский и казахстанский писатель и переводчик Абдижамил Нурпеисов, внесший большой вклад в казахскую литературу. Наиболее известное его произведение - трилогия "Кровь и пот" - переведено на 30 иностранных языков и заслужило признание зарубежных литературных критиков.







Фото: МКС



На 87-м году жизни умер писатель-сатирик, заслуженный деятель Казахстана, лауреат международной премии "Алаш" и премии имени Қыдырбекұлы, член Союза писателей и Союза журналистов Казахстана Табыл Кулыяс.







Фото: parlam.kz



На 71-м году ушел из жизни политический и общественный деятель, политолог, бывший депутат сената Парламента РК Александр Савченко. Он много лет работал в партийных и советских органах, занимал должность заместителя заведующего отделом развития отраслей промышленности, энергетики и транспорта Жамбылской областной администрации и др.





enu.kz В возрасте 79 лет ушел из жизни первый ректор ЕНУ, профессор, академик Амангельды Кусаинов. В разное время был президентом Казахской академии образовании им. Алтынсарина, ректором Евразийского гуманитарного института.

В Алматы скончался советский и казахский ученый, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НАН РК, заслуженный работник Казахстана, вице-президент Академии сельскохозяйственных наук РК Копмагамбет Елемесов .





Фото: seleznev.kz



В возрасте 74 лет скончалась педагог Алматинского хореографического училища имени Александра Селезнева, заслуженный деятель искусств Казахстана Адалят Акбарова. Она работала балетмейстером в ансамбле "Нава"», в Государственном республиканском уйгурском театре музыкальной комедии имени К. Кужамьярова, была преподавателем "Народно-сценического танца" и "Восточного танца".



Фото: пресс-служба ГТОБ "Астана Опера"



На 71 году ушел из жизни заслуженный деятель Казахстана, директор балетной труппы "Астана Опера" Турсынбек Нуркалиев. Он был одним из основоположников хореографического искусства в стране. Поставил балеты "Бахчисарайский фонтан" Б. Асафьева, "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" П. Чайковского, "Баядерка" Л. Минкуса, «"Жизель" А. Адана.





Фото: Национальный русский театр драмы имени Лермонтова



Советский и казахстанский актер театра и кино, режиссер, народный артист и лауреат Государственной премии Казахстана, Герой труда, обладатель премии "Еңлік гүл", национальной театральной премии "Сахнагер", сооснователь первого в мире Детского театра Юрий Померанцев умер на 100-м году жизни. За свою творческую карьеру он исполнил более 300 ролей. Широкую известность получил после роли в фильме Шакена Айманова "Наш милый доктор".











Фото: Facebook/Батыр Казыбаев Известный казахстанский журналист, медиаменеджер, основатель холдинга Alash Media Group Батыр Казыбаев скончался на 54-м году жизни.



Фото: скриншот видео



В Алматы на 64-м году жизни умер известный в международных кругах казахстанский ученый и этносемиолог, профессор, действительный член Международного научного совета Академии культурного наследия (Хельсинки, Финляндия), член исполнительного комитета Международной ассоциации семиотических исследований Ануар Галиев - автор более 300 научных работ. В область его основных научных интересов входили философия истории, социально-культурная антропология, этносемиотика.



Фото: из семейного архива А. Брауна В возрасте 85 лет скончался советский и казахстанский государственный деятель, руководитель Целиноградской (Акмолинской) области, аграрий и животновод, мыслитель, последний Герой Социалистического труда СССР Андрей Браун. Ему удалось поднять сельское хозяйство Целиноградской области, превратив его в одно из лучших не только в Казахстане, но и в СССР.





Фото: Instagram/zhanarbek.ashimzhan



На 69-м году жизни умер известный казахстанский диктор Абдирали Болебай. В разные годы работал на Казахском радио и телевидении в качестве диктора, был ведущим информационно-аналитической программы "Жеті күн" на телеканале "Хабар", ведущим службы новостей, продюсером Телерадиокомплекса президента.

Фото: Facebook/askhat.aimagambetov



Бывший министр образования Казахстана Шамша Беркимбаева скончалась в возрасте 79 лет. С 2003 по 2011 год она была ректором КазНацЖенПУ, внесла большой вклад в развитие образования и науки в Казахстане.



Фото: Казахстанский пресс-клуб



На 76-м году жизни скончалась председатель правления Ассоциации предприятий легкой промышленности РК Любовь Худова. На этой должности она была с 2003 года.





Фото: из личного архива Гани Беристемова



Алматинский хирург, обладатель звания "Алтын дәрігер", заведующий отделением хирургии городской клинической больницы № 7 Гани Беристемов ушел из жизни в возрасте 54 лет. Также он долгие годы заведовал хирургическим отделением Центральной городской клинической больницы г. Алматы.

Фото: tl.kz



Народный артист РК, лауреат Государственной премии РК, выдающийся режиссер-постановщик, руководитель Театра драмы имени М. Лермонтова в Алматы Рубен Андриасян умер на 84-м году жизни в Америке, где он проживал последние годы.



Фото: Facebook/Vladimir Tverdokhlebov



В Алматы в возрасте 85 лет скончался известный казахстанский художник, один из основателей монументального искусства Казахстана Владимир Твердохлебов. Он - автор и создатель уникального фонтана "Восточный календарь", который стал одним из знаковых объектов города Алматы.





Фото: Facebook/Pravo.kz



Известный государственный и общественный деятель Балташ Турсумбаев скончался на 76 году жизни. Долгие годы он плодотворно работал на высоких ответственных постах, был министр сельского хозяйства, секретарем Совета Безопасности РК, послом по особым поручениям МИД РК, заместителем премьер-министра РК.







Фото: МИД РК



В возрасте 76 лет скончался государственный деятель, ветеран казахстанской дипломатии Валихан Конурбаев. Он возглавлял дипломатическое представительство Казахстана в Монголии, был депутатом парламента РК.

Экс-министр транспорта и коммуникаций и экс-президент АО "НК "Қазақстан темір жолы" Кажмурат Нагманов умер в возрасте 74 лет. Занимал высокие должности, в т.ч. был вице-президентом Казахской государственной корпорации предприятий атомной энергетики и промышленности КАТЭП, президентом компании "Казэнергосервис", акимом Северо-Казахстанской области, министром транспорта и коммуникаций.

В возрасте 91 год ушел из жизни казахский ученый в области лингвистики, языковед, тюрколог, доктор филологических наук, профессор, академик естественных наук Бабаш Абылкасымов .

В Алматы на 85 году жизни скончалась советская казахская актриса театра и кино, Народная артистка Республики Казахстан Роза Аширбекова. Сценический дебют - роль Анны в постановке "Қаракөз қарындасым". В кино актриса впервые появилась в 1977 году в образе Дариги в драме "Возвращение сына".





Фото: Телеграм-канал Минобороны РК



На 76-м году ушел из жизни видный казахстанский военачальник, генерал-лейтенант в отставке Федор Щербаков. Он стоял у истоков создания и становления Вооруженных сил независимого Казахстана. Был первым заместителем командующего общевойсковой армии, командиром первого армейского корпуса, командующим Сухопутными войсками - первым заместителем министра обороны Республики Казахстан, командующим Силами общего назначения.

Советский и казахстанский ученый-геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК Насипкали Сеитов скончался в возрасте 78 лет.



Фото: Facebook/Марлан Нысанбаев



Заслуженный деятель искусств Казахстана, скульптор, член Академии художеств РК Тлеуберды Бинашев скончался в Алматы. Его работы - памятники Куляш Байсеитовой, Курмангазы, Ахмету Жубанову, этнографические скульптуры на проспекте Райымбека - украшают архитектурный облик города и коллекцию Государственного музея им. А. Кастеева. Бюст Абая установлен в сквере "Гульдер" у здания акимата Жетысуского района.







Фото: ua.dmitryfirtash.com



Первый министр энергетики и топливных ресурсов независимого Казахстана Кадыр Байкенов скончался в возрасте 77 лет. За годы своей карьеры занимал важные политические должности, начиная от секретарь Алма-Атинского обкома компартии Казахстана до министра энергетики и топливных ресурсов, председателя Комитета по оборонной промышленности при Кабинете министров РК.







Фото: ua.dmitryfirtash.com



В Алматы в возрасте 75 лет ушел из жизни член Союза писателей СССР и Казахстана, лауреат премии Союза журналистов РК Амантай Ахетов. Из-под его пера вышли на русском языке книги около 20 известных казахских писателей и поэтов. Произведения Ахетова вошли во все три тома изданных в Москве издательством "Художественная литература" произведений современных казахских писателей.





Фото: wikipedia



Доктор педагогических наук, профессор, академик Академии наук РК, государственный и общественный деятель Серик Пралиев скончался на 80-м году жизни. Он занимал должности ректора ряда высших учебных заведений страны, был ведущим сотрудником Министерства образования и науки РК, внес большой вклад в развитие отечественной науки.





iacis.ru



Член совета сенаторов при сенате парламента Республики Казахстан Кайрат Ищанов скончался в возрасте 72 лет. Он прошел большой трудовой путь, начиная от председателя колхозов, заместителя акима Атырауской области и до заместителя председателя сената парламента РК.





Фото: YouTube/Конысбай Абил



На 69-м году жизни скончался народный поэт, айтыскер, композитор и казахстанский журналист Конысбай Абил. Он занимал различные ответственные должности, в т.ч. был заместителем главного редактора в областной газете "Тургай Таны", главным редактором газеты "Аркалык таны", председателем Тургайской областной телерадиокомпании.



Фото: wikimedia



В возрасте 84 лет скончался легенда казахстанского балета, народный артист, хореограф Булат Аюханов. Он был художественным руководителем Алма-Атинского хореографического училища, основал ансамбль хореографических миниатюр "Молодой балет Алма-Аты". В 1965-2010 годах осуществил более 30 балетных постановок на музыку казахстанских композиторов.



Фото: kfb.kz



На 54-м году жизни скончался прославленный советский и казахстанский боксер, чемпион СССР и многократный победитель чемпионатов КазССР и Казахстана Болат Темиров. Он был участником Олимпиады-1992, капитаном национальной сборной Казахстана, генеральным секретарем КФБ.







Фото: evrazia-ural.ru



Известный общественный деятель, доктор философских наук, профессор Амангельды Айталы умер в возрасте 83 лет. Он долгое время работал в сфере образования, был депутатом Мажилиса Парламента. Является автором более 100 научных публикаций и трех научных трудов.