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В Таразе женщина скончалась из-за промедления диспетчеров скорой помощи

В Таразе женщина скончалась из-за промедления диспетчеров скорой помощи Фото: скриншот с видео
В Таразе разгорается скандал - женщину с инфарктом, которая вызвала скорую медицинскую помощь, по телефону приняли за алкоголичку. Скорая не приехала вовремя и спасти сердечницу не успели , сообщает Zakon.kz

46-летняя Людмила Остапенко сама вызвала скорую, когда почувствовала себя плохо, передает телеканал КТК.

Однако диспетчеру  показался голос умирающей странным. Она несколько раз переспросила женщину об алкоголе. В итоге: три вызова скорой, одна остановка сердца затем уже вторая через 40 минут, когда бригада скорой помощи все-таки приехала.

Пока везли в больницу, остановка случились еще дважды. В кардиоцентре врачи лишь констатировали смерть. Теперь родные хотят наказать всех.

На станции скорой помощи кто и в чем виноват, пока ответить затрудняются. Говорят, идет служебная проверка.


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