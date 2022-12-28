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Законодательство РК

В Казахстане планируют разграничить полномочия между уровнями госуправления

в Казахстане планируют разграничить полномочия госуправления Фото: senate.parlam.kz
МНЭ РК разработало проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, из компетенции правительства Казахстана в области регулирования земельных отношений предлагается исключить:

  • разработку основных направлений государственной политики в области использования и охраны земельного фонда республики;
  • предоставление и изъятие земельных участков, в том числе для государственных нужд, из земель всех категорий в случаях, связанных с созданием и расширением особо охраняемых природных территорий республиканского значения, выполнением международных обязательств.
А к компетенции центрального уполномоченного органа, напротив, отнести формирование и реализацию государственной политики в области использования и охраны земельного фонда.

Кроме того, предусматривается, что не правительство, а местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы на основании предложения представительных органов будут устанавливать предельные (максимальные) размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения по видам сельскохозяйственных угодий в пределах республики и одного административного района (города), области, которые могут находиться:

  • на праве частной собственности у гражданина РК для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, негосударственного юридического лица РК без иностранного участия и его аффилированных лиц для ведения сельскохозяйственного производства;
  • на праве временного землепользования у гражданина РК для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, негосударственного юридического лица РК без иностранного участия и его аффилированных лиц для ведения сельскохозяйственного производства.

Также из компетенции правительства исключаются пункты:

  • о разработке основных направлений и обеспечении реализации государственной лесной политики;
  • об утверждении базовых ставок для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства РК.

    Как отмечается в пояснительной записке, реализация проекта закона будет способствовать формированию компактного правительства, повысит ответственность и оперативность при принятии решений центральных и местных исполнительных органов.

    Ожидается, что разграничение полномочий между уровнями государственного управления положительно отразится на доверии граждан к деятельности государственных органов.

    Сроки ожидаемых результатов:

    • децентрализация полномочий между уровнями государственного управления (2024 год);
    • трансформация Канцелярии премьер-министра в компактный аппарат правительства, соответствующий передовым стандартам госуправления (2025 год);
    • расширение полномочий центральных государственных органов (2025 год);
    • расширение полномочий местных исполнительных органов (2025 год);
    • улучшение взаимодействия граждан с государством (2026 год);
    • формирование клиентоориентированного и открытого государственного аппарата (2027 год);
    • формирование видения дальнейшего развития государственного управления с учетом проведенных реформ (2028 год).
    Поправки планируется внести в Земельный, Водный, Лесной кодексы и другие НПА.

    Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 января.

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    Лариса Черненко
    Открытые НПА Законодательство Казахстан
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