В Казахстане планируют разграничить полномочия между уровнями госуправления

МНЭ РК разработало проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, из компетенции правительства Казахстана в области регулирования земельных отношений предлагается исключить:

разработку основных направлений государственной политики в области использования и охраны земельного фонда республики;

предоставление и изъятие земельных участков, в том числе для государственных нужд, из земель всех категорий в случаях, связанных с созданием и расширением особо охраняемых природных территорий республиканского значения, выполнением международных обязательств.



А к компетенции центрального уполномоченного органа, напротив, отнести формирование и реализацию государственной политики в области использования и охраны земельного фонда.

Кроме того, предусматривается, что не правительство, а местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы на основании предложения представительных органов будут устанавливать предельные (максимальные) размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения по видам сельскохозяйственных угодий в пределах республики и одного административного района (города), области, которые могут находиться:

на праве частной собственности у гражданина РК для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, негосударственного юридического лица РК без иностранного участия и его аффилированных лиц для ведения сельскохозяйственного производства;

на праве временного землепользования у гражданина РК для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, негосударственного юридического лица РК без иностранного участия и его аффилированных лиц для ведения сельскохозяйственного производства.



Также из компетенции правительства исключаются пункты:

о разработке основных направлений и обеспечении реализации государственной лесной политики;

об утверждении базовых ставок для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства РК.

Как отмечается в пояснительной записке, реализация проекта закона будет способствовать формированию компактного правительства, повысит ответственность и оперативность при принятии решений центральных и местных исполнительных органов.







Ожидается, что разграничение полномочий между уровнями государственного управления положительно отразится на доверии граждан к деятельности государственных органов.



Сроки ожидаемых результатов:



децентрализация полномочий между уровнями государственного управления (2024 год);



трансформация Канцелярии премьер-министра в компактный аппарат правительства, соответствующий передовым стандартам госуправления (2025 год);

расширение полномочий центральных государственных органов (2025 год);

расширение полномочий местных исполнительных органов (2025 год);

улучшение взаимодействия граждан с государством (2026 год);

формирование клиентоориентированного и открытого государственного аппарата (2027 год);

формирование видения дальнейшего развития государственного управления с учетом проведенных реформ (2028 год).

Поправки планируется внести в Земельный, Водный, Лесной кодексы и другие НПА.



