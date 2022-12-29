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Глава шахматной федерации Ирана отреагировал на появление иранской шахматистки без хиджаба в Алматы

иранская шахматистка Фото: Twitter/saraakhadem
Иранская шахматистка Сара Хадем выступила на турнире в Алматы без хиджаба, сообщает Zakon.kz.

28 декабря иранская шахматистка Сара Хадем второй раз подряд сыграла на международном турнире в Алматы без хиджаба.

На это обратили внимание журналисты агентства Reuters, а также журналисты иранского новостного издания Khabar Varvarzeshi

Сара Хадем, родившаяся в 1997 году, занимает 804 место в мире.

Иранское новостное издание Khabar Varvarzeshi привело слова главы шахматной федерации Ирана Хасана Тамини по этому поводу. Он отметил, что шахматистка принимала участие в турнире за свой счет и не выступала от федерации.

"Мы не ожидали, что шахматистка сделает это, потому что она участвовала в предыдущих турнирах по стандартам".Хасан Тамини

Массовые беспорядки в Иране начались в сентябре после смерти 22-летней Махсы Амини. Иранку арестовала полиция нравов, следящая за соблюдением дресс-кода. Девушку задержали из-за неправильно надетого хиджаба. Власти Ирана утверждают, что у Амини случился инсульт, после чего она умерла в больнице. Протестующие уверены, что Махса Амини скончалась из-за побоев.

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