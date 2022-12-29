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Нурлан Курмалаев назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК

Нурлан Курмалаев назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК Фото: primeminister.kz
29 декабря постановлением правительства Нурлан Курмалаев назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов, сообщает Zakon.kz.

Нурлан Курмалаев родился в 1988 году в Алматы.

Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Университет Оксфорд Брукс. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2010 году менеджером в частной компании.

В разные годы работал в коммерческих компаниях на руководящих должностях.

В 2015-2017 годах был заместителем, советником председателя правления АО "Astana Innovations".

В 2018-2019 годах являлся менеджером по цифровизации ЧУ КУ "Самрук Казына".

В 2019-2021 годах занимал руководящие должности в структуре Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С июля 2021 года по настоящее время являлся заместителем председателя правления АО "Национальные информационные технологии".

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