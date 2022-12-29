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Законодательство РК

Правительство Казахстана лишится ряда функций

Правительство Казахстана лишится ряда функций Фото: primerminister.kz
Разработан проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административной реформы Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, в рамках децентрализации полномочий между уровнями государственного управления из функций правительства исключается осуществление структурной и инвестиционной политики, а также формирование госполитики в области культуры, образования, здравоохранения, туризма и спорта.

Также правительство не будет обеспечивать исполнение законов республики, контролировать их исполнение министерствами и местными исполнительными органами.

Вместе с тем говорится, что министерства в пределах своей компетенции формируют государственную политику по инвестициям, развитию культуры, образования, здравоохранения, туризма и спорта.

Кроме того, из компетенции правительства исключается:

  • организация работы по изготовлению эталонов Государственного флага и Государственного герба Республики Казахстан, соответствующих национальным стандартам и их изображениям, утвержденным настоящим Конституционным законом;
  • утверждение правил замены и уничтожения Государственного флага, Государственного ферба Республики Казахстан, не соответствующих национальным стандартам.

Эти функции передаются уполномоченным органам в области государственных символов Республики Казахстан.

Как следует из пояснительной записки, реализация проекта закона будет способствовать формированию компактного правительства, повысит ответственность и оперативность при принятии решений.

Ожидается, что разграничение полномочий между уровнями государственного управления положительно отразится на доверии граждан к деятельности государственных органов.

Сроки ожидаемых результатов:

  • децентрализация полномочий между уровнями государственного управления (2024 год);
  • трансформация Канцелярии премьер-министра в компактный аппарат правительства, соответствующий передовым стандартам госуправления (2025 год);
  • расширение полномочий центральных государственных органов (2025 год);
  • улучшение взаимодействия граждан с государством (2026 год);
  • формирование клиентоориентированного и открытого государственного аппарата (2027 год);
  • формирование видения дальнейшего развития государственного управления с учетом проведенных реформ (2028 год).

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 января.


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