Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда
Фото: gov.kz
29 декабря 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Азимовой Э.А.", сообщает Zakon.kz.
Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.
"Назначить Азимову Эльвиру Абилхасимовну председателем Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года", – говорится в указе.
До настоящего назначения с сентября 2019 года занимала должность уполномоченного по правам человека в Казахстане.
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Эльвира Азимова родилась 15 февраля 1973 года.
Трудовой стаж:
- работник Министерства юстиции РК (1996);
- ведущий, главный консультант Управления международного правового обеспечения Министерства юстиции РК (1996-1999);
- заместитель начальника, начальник управлений департаментов законодательства, международного права и протокола Министерства юстиции РК (1999-2005);
- директор департаментов подзаконных актов и международного права, защиты имущественных прав государства, договоров и претензионно-исковой работы Министерства юстиции РК (2005-2010);
- директор Департамента экспертизы международных договоров Министерства юстиции РК (2010-10.2013);
- заместитель министра юстиции РК (02.10.2013-09.2019);
- уполномоченный по правам человека в РК (с 02.09.2019).
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