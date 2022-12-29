Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда

29 декабря 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Азимовой Э.А.", сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

"Назначить Азимову Эльвиру Абилхасимовну председателем Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года", – говорится в указе.

До настоящего назначения с сентября 2019 года занимала должность уполномоченного по правам человека в Казахстане.

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Эльвира Азимова родилась 15 февраля 1973 года.

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