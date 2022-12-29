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Законодательство РК

Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда

Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда Фото: gov.kz
29 декабря 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Азимовой Э.А.", сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

"Назначить Азимову Эльвиру Абилхасимовну председателем Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года", – говорится в указе.

До настоящего назначения с сентября 2019 года занимала должность уполномоченного по правам человека в Казахстане.

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Эльвира Азимова родилась 15 февраля 1973 года.

Трудовой стаж:

  • работник Министерства юстиции РК (1996);
  • ведущий, главный консультант Управления международного правового обеспечения Министерства юстиции РК (1996-1999);
  • заместитель начальника, начальник управлений департаментов законодательства, международного права и протокола Министерства юстиции РК (1999-2005);
  • директор департаментов подзаконных актов и международного права, защиты имущественных прав государства, договоров и претензионно-исковой работы Министерства юстиции РК (2005-2010);
  • директор Департамента экспертизы международных договоров Министерства юстиции РК (2010-10.2013);
  • заместитель министра юстиции РК (02.10.2013-09.2019);
  • уполномоченный по правам человека в РК (с 02.09.2019).

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