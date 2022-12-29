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Опубликован график работы ЦОНов и спецЦОНов Казахстана в праздничные дни

Опубликован график работы ЦОНов и спецЦОНов Казахстана в праздничные дни Фото: gov.kz
В пресс-службе "Правительства для граждан" рассказали, как будут работать ЦОНы и спецЦОНы Казахстана в праздничные дни, сообщает Zakon.kz.
"С празднованием Нового года ЦОНы и СпецЦОНы страны не будут работать 1, 2 и 3 января". Госкорпорация "Правительство для граждан"

При этом 31 декабря, в субботу, дежурные ЦОНы и СпецЦОНы в областных центрах и городах республиканского значения будут принимать посетителей с 9:00 до 13:00.

После новогодних праздников ЦОНы и СпецЦОНы приступят к работе 4 января.

А 7 января, в субботу, дежурные ЦОНы не будут работать в связи с праздничным днем.

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