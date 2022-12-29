Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Саудовской Аравии выпал снег

Снег в Саудовской Аравии Фото: spa.gov.sa
Районы, покрытые снегом, стали туристической достопримечательностью для жителей и гостей Табука, которые прибыли из разных регионов, чтобы насладиться снегом и красотой зимних пейзажей, сообщает Zakon.kz.

Район Табук на северо-западе Саудовской Аравии находится под воздействием снегопада, передает SPA.

Район гор Левз стал белым после волны холодов. Люди из многих уголков страны едут сюда, чтобы испытать "радость снега".

Снегопады в Северном регионе Саудовской Аравии, особенно в горах Левз и прилегающих районах, зависят от двух основных факторов: первый – это степень глубины и движения полярной депрессии и наличие подходящей влаги.

Вторым фактором является степень понижения линии замерзания, так как полярные депрессии сопровождаются понижением уровня тропопаузы, в результате чего уровень атмосферных слоев понижается.

Читайте также

Какие иностранные валюты скупали казахстанцы в ноябре

Главные политические события в Казахстане, произошедшие в 2022 году

Гибель детей от сиропа в Узбекистане: В Индии открыли дело против Marion Biotech

Данияр Кунафин
Интересное Саудовская Аравия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2023 года
Арестована руководитель отдела образования в СКО
Арестована руководитель отдела образования в СКО
Назван Топ-3 знаков зодиака, на сторону которых станет удача в начале 2023 года
Назван Топ-3 знаков зодиака, на сторону которых станет удача в начале 2023 года
Как с 2023 года будут проводить налоговые проверки
Как с 2023 года будут проводить налоговые проверки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления