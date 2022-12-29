В Саудовской Аравии выпал снег

Районы, покрытые снегом, стали туристической достопримечательностью для жителей и гостей Табука, которые прибыли из разных регионов, чтобы насладиться снегом и красотой зимних пейзажей, сообщает Zakon.kz.

Район Табук на северо-западе Саудовской Аравии находится под воздействием снегопада, передает SPA.

Район гор Левз стал белым после волны холодов. Люди из многих уголков страны едут сюда, чтобы испытать "радость снега".

Снегопады в Северном регионе Саудовской Аравии, особенно в горах Левз и прилегающих районах, зависят от двух основных факторов: первый – это степень глубины и движения полярной депрессии и наличие подходящей влаги.

Вторым фактором является степень понижения линии замерзания, так как полярные депрессии сопровождаются понижением уровня тропопаузы, в результате чего уровень атмосферных слоев понижается.