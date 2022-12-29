В Казахстане утвердили предельные ставки вознаграждения по тенговым депозитам на февраль

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил предельные ставки по депозитам в тенге на февраль 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по несрочным депозитам ставка на февраль составила 16,3%.

По срочным депозитам на три и шесть месяцев без пополнения – 17,3%, на 12 месяцев без пополнения – 14,8% и 24 месяца без пополнения – 10,7%.

Все ставки приведены в таблице:





Фото: КФГД







Фото: КФГД



Между тем в КФГД напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения об изменении ставок по своим депозитным продуктам.

