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В Казахстане утвердили предельные ставки вознаграждения по тенговым депозитам на февраль

В Казахстане утверждены предельные ставки по тенговым депозитам на февраль Фото: Zakon.kz
Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил предельные ставки по депозитам в тенге на февраль 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по несрочным депозитам ставка на февраль составила 16,3%.

По срочным депозитам на три и шесть месяцев без пополнения – 17,3%, на 12 месяцев без пополнения – 14,8% и 24 месяца без пополнения – 10,7%.

Все ставки приведены в таблице:


ставки по депозитам

Фото: КФГД

ставки по депозитам

Фото: КФГД

Между тем в КФГД напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения об изменении ставок по своим депозитным продуктам.

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Лариса Черненко
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