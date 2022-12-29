В Казахстане утвердили предельные ставки вознаграждения по тенговым депозитам на февраль
Фото: Zakon.kz
Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил предельные ставки по депозитам в тенге на февраль 2023 года, сообщает Zakon.kz.
Так, по несрочным депозитам ставка на февраль составила 16,3%.
По срочным депозитам на три и шесть месяцев без пополнения – 17,3%, на 12 месяцев без пополнения – 14,8% и 24 месяца без пополнения – 10,7%.
Все ставки приведены в таблице:
Фото: КФГД
Фото: КФГД
Между тем в КФГД напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения об изменении ставок по своим депозитным продуктам.
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