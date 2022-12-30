Кто возглавил экономику Нового Казахстана? Главные кадровые изменения 2022 года

Уходящий год ознаменовался масштабными переменами во всех сферах жизни нашей страны. До сих пор идут споры о том, правомерно ли говорить о Новом Казахстане или же эта концепция – лишь громкий лозунг.

Что точно можно сказать – обновились многие лица и спикеры в информационном поле. Уже привычными стали те, кого мы раньше даже не знали.



Это касается и экономики. В начале года из России в Казахстан переехал миллиардер Тимур Турлов, быстро развернувший в стране активную деятельность. Сменился многолетний глава "Казахмыса" Эдуард Огай, его заменил молодой управленец Нурахмет Нуриев. Ушел с поста и бессменный глава НПП "Атамекен" Тимур Кулибаев, его сменил Раимбек Баталов.

Крупные изменения произошли и в государственных компаниях. В Фонде "Самрук-Қазына" была проведена масштабная кадровая реформа. Число сотрудников уменьшили вдвое, полностью закрыли все зарубежные представительства, сократили всех советников. Число директоров фонда снизилось с 10 до 5. Из них трое – молодые казахстанские управленцы из Президентского молодежного кадрового резерва: Ернар Жанадил, Ернат Бердигулов и Гибрат Ауганов.

Не менее значимые перестановки произошли и в компаниях группы "Самрук-Қазына". В апреле "КазМунайГаз" возглавил Магзум Мирзагалиев, бывший глава Минэнерго. Он сменил на этом посту Алика Айдарбаева, который возглавлял компанию несколько лет. На короткое время руководства Мирзагалиева пришлось долгожданное открытие ГПЗ под Атырау, IPO КМГ, а также сложности в работе нефтепровода КТК и кризис с дизтопливом.

Весной национальную газовую компанию QazaqGaz возглавил Санжар Жаркешов. Этот молодой казахстанский специалист ранее работал на высоких постах в "Нафтогазе Украины" и участвовал в ее сложных отношениях с российским Газпромом. Вернувшись на родину, Жаркешов вынужден преодолевать тяжелое наследие прошлого руководства QazaqGaz, чью деятельность сейчас изучают правоохранительные органы.

Компанию "Казатомпром", мирового лидера по добыче урана, в июле возглавил Ержан Муканов. За этим последовала масштабная ротация заместителей главы компании и глав департаментов. Что привнесет новая команда в работу "Казатомпрома", покажет время.

В конце июня главой "Самрук-Энерго" стал Серик Тютебаев – ветеран энергетической отрасли, который работал на руководящих постах компании много лет. Уже сейчас видно, что ему удалось сохранить лучшее от предшественников: на фоне кризисов энергосистемы во многих городах Казахстана объекты "Самрук-Энерго" продолжают работать в штатном режиме и справляются с растущими нагрузками.

В сентябре произошла забастовка работников "Казпочты", стоившая должности главе компании Серику Саудабаеву. Он проработал в этой должности лишь около года. Во главе национального почтового оператора встала молодая Асел Жанасова, ранее работавшая вице-министром торговли и интеграции РК. На том посту она заключила соглашение с американскими Amazon и Ebay об интернет-продажах. Удастся ли ей улучшить работу "Казпочты", покажет время.

В октябре авиакомпанию Qazaq Air, созданную для развития авиасообщения регионов Казахстана, возглавил Еркин Наурызбаев. Ранее этот пост долгие годы занимал иностранный менеджер Пламен Атанасов из Болгарии. Привнесет ли казахстанец новшества в работу родной компании, уже скоро смогут сказать пассажиры Qazaq Air.