Курсы валют на 30 декабря в обменниках Казахстана
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 460,98 тенге, евро – 491,22 тенге, рубля – 6,43 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 467 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 495 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6 тенге, продажи – 6,4 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 468 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 496 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,1 тенге, продажи – 6,5 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 468 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 495 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6 тенге, продажи – 6,5 тенге.