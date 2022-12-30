В Узбекистане приостановили продажу еще одного препарата после гибели детей

В Узбекистане приостановили продажу сиропа от кашля "Амбронол". Это еще одно лекарство от индийского производителя Marion Biotech, который производит "Док-1 Макс", из-за которого погибли 19 детей, сообщает Zakon.kz.

Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Узбекистана попросило оптовые организации, занимающиеся реализацией лекарства, отозвать сироп от кашля "Амбронол" производства индийской Marion Biotech, сообщает Газета.uz.



По данным Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники при агентстве, cироп "Амбронол" (15 мг/5 мл, 100 мл) серии ААБЗ2204, ввезенный на территорию Узбекистана и находящийся в обращении, признан "не соответствующим требованиям нормативных документов".



Согласно постановлению Кабинета министров Узбекистана от 18 декабря 2017 года, при выявлении вредного воздействия лекарственных средств и изделий медицинского назначения Фармагентство обеспечивает приостановление их производства, изготовления, ввоза и реализации в установленном порядке.

В связи с этим агентство попросило оптовые фарморганизации прекратить реализацию препарата, принять меры по его отзыву из аптек, а аптекам – незамедлительно вернуть "Амбронол" дистрибьютору-поставщику и сообщить о принятых мерах в течение одного дня.

Как следует из инструкции на сайте дистрибьютора препарата (Quramax), "Амбронол" состоит из активного вещества – амброксола гидрохлорида (15 мг), а также вспомогательных веществ – натрия сахарин, лимонная кислота моногидрат, глицерин, ментол, пропиленгликоль, динатрия гидрофосфат, дигидроген фосфат натрия.

Это второй препарат Marion Biotech, реализация которого приостанавливается в Узбекистане. Ранее из продажи изъяли сироп "Док-1 Макс", после приема которого скончались по меньшей мере 19 человек.

Власти Индии открыли дело против фармацевтической компании Marion Biotech, производителя препарата. На сайте импортера препарата Quramax Medical до четверга оставалась информация о препарате. Сейчас сайт недоступен.

Препарат "Док-1 Макс" все еще может продаваться в отдельных аптеках Узбекистана, сообщила начальник Управления охраны материнства и детства Минздрава РУ Севара Убайдуллаева.