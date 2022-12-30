Пресс-служба "Казгидромет" предоставила информацию о том, какая погода ожидает казахстанцев в январе 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В первой декаде января в Казахстане ожидается влияние интенсивных атлантических и южных циклонов, что обусловит неустойчивый характер погоды. В северной половине республики прогнозируются снегопады с метелью, в южной половине страны – осадки (дождь, мокрый снег), на юге и востоке Казахстана возможны временами сильные осадки. В юго-западной половине страны не исключены туманы и гололедные явления. С активными циклонами на большей части Казахстана ожидается усиление ветра 15-20 м/с, временами с порывами 23-28 м/с.



"На большей части республики прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -15...-25 до -3...-12, днем от -7...-15 до 0...-8; на юге и на юго-востоке страны ночью от -5...-15 до -5...+2, днем от 0...-8 до +1...+8. В западных регионах ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от -5...+5 до -15...-25, днем от -3...+8 до -10...-20. К концу первой декады января с северо-западным антициклоном понижение температурного фона ожидается на большей части Казахстана ночью до -20...-30, днем до -10...-18, на юго-западе, юге, юго-востоке страны ночью до -10...-20, днем до -5...-15", – говорится в сообщении.

Согласно консультативному прогнозу, во второй и третьей декадах января 2023 года на большей части Казахстана ожидается частая смена погодных условий, морозные дни будут сменяться теплыми, сопровождаться снегопадами, метелями и порывистым ветром.

"В результате выхода южных циклонов прогнозируется несколько наиболее интенсивных волн тепла, когда температура воздуха будет повышаться: в северной половине РК днем до -5...+2, в южной половине и на юго-западе страны до +2...+12. А при северо-западных вторжениях антициклона прогнозируется несколько интенсивных волн холода, температура воздуха в эти дни понизится: в северной половине и в центре РК ночью до -25...-35, днем до -15...-25, в южной половине и на юго-западе республики ночью до -12...-22, днем до -3...-15", – предупреждают синоптики.

Отмечается, что прогноз корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду и на 2-3 сутки.



