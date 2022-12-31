Специалист объяснила, как проснуться бодрым после новогодней ночи

Чтобы праздник 31 декабря не превратился 1 января в похмельный кошмар, необходимо выполнять несколько простых правил, объясняет специалист, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию "Доктор Питер" сомнолог Эльвира Тарасова рассказала, что надо пить только один вид алкоголя и не смешивать его со сладкими соками.

По ее словам, "сахар и спирт конкурируют друг с другом и точно не уживутся в вашем организме".

Тарасова напомнила, что рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) одна порция крепких спиртных напитков составляет 30 граммов, а легких — не более 300 граммов. При этом за раз мужчинам можно употреблять не более четырех порций, а женщинам — не более двух, иначе велик риск провести первый день года с головной болью и похмельем.

Кроме того, она посоветовала не ставить на праздничный стол огромное количество тяжелых блюд. Вместо этого лучше поужинать пораньше, а потом ограничиться легкими закусками. Это решение поможет лучше отдохнуть и быстрее восстановиться после застолья.