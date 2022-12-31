Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Специалист объяснила, как проснуться бодрым после новогодней ночи

Бодрым после новогодней ночи Фото: pixabay
Чтобы праздник 31 декабря не превратился 1 января в похмельный кошмар, необходимо выполнять несколько простых правил, объясняет специалист, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию "Доктор Питер" сомнолог Эльвира Тарасова рассказала, что надо пить только один вид алкоголя и не смешивать его со сладкими соками.

По ее словам, "сахар и спирт конкурируют друг с другом и точно не уживутся в вашем организме".

Тарасова напомнила, что рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) одна порция крепких спиртных напитков составляет 30 граммов, а легких — не более 300 граммов. При этом за раз мужчинам можно употреблять не более четырех порций, а женщинам — не более двух, иначе велик риск провести первый день года с головной болью и похмельем.

Кроме того, она посоветовала не ставить на праздничный стол огромное количество тяжелых блюд. Вместо этого лучше поужинать пораньше, а потом ограничиться легкими закусками. Это решение поможет лучше отдохнуть и быстрее восстановиться после застолья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Жители какой области потратили на алкоголь и сигареты больше всех по Казахстану

Более 3 тысяч спасателей будут дежурить в Новый год

202 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
зима
Какая погода ожидает казахстанцев в январе 2023 года
Касым-Жомарт Токаев подписал закон о банкротстве физлиц
Касым-Жомарт Токаев подписал закон о банкротстве физлиц
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления