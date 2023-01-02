В НАСА обеспокоились возможностью Китая закрепиться на Луне

Китайские власти могут заявить о своих правах на территории на Луне, если одержат победу в космической гонке с США. Об этом предупредил глава американского космического агентства Билл Нельсон, сообщает Zakon.kz.

Глава НАСА указал, что США уже соревнуются с Китаем в этой отрасли, сообщает Politico.

"Нам лучше позаботиться о том, чтобы они первыми не добрались до какого-наиболее богатого ресурсами участка под видом научных исследований". Билл Нельсон

Он предположил, что закрепившись, Китай не будет пускать американцев на "свои" лунные территории.



В качестве аналогии глава НАСА указал на ситуацию в Южно-Китайском море, где китайские военные разместили базы на спорных территориях.

25 декабря Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) заявила, что их космонавты высадятся на Луну к 2030 году, а в 2030-х годах под руководством Китая создадут международную лунную исследовательскую станцию.