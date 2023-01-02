Канцелярию премьер-министра преобразовали в аппарат правительства в РК
В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления постановляю:
Преобразовать государственное учреждение "Канцелярия премьер-министра Республики Казахстан" в государственное учреждение "Аппарат Правительства Республики Казахстан" (далее – Аппарат Правительства).
Установить, что Аппарат Правительства является государственным органом, осуществляющим:
1) координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов;
2) организационно-правовое, экспертно-аналитическое, кадровое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности премьер-министра и Правительства Республики Казахстан.
2. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 "О структуре Правительства Республики Казахстан" следующее изменение:
в пункте 1 строку "Канцелярия премьер-министра Республики Казахстан" изложить в следующей редакции:
"Аппарат Правительства Республики Казахстан".
3. Правительству Республики Казахстан обеспечить внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты в целях реализации настоящего Указа.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию президента Республики Казахстан.
5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.