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Законодательство РК

Канцелярию премьер-министра преобразовали в аппарат правительства в РК

здание Фото: primerminister.kz
Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления постановляю:

Преобразовать государственное учреждение "Канцелярия премьер-министра Республики Казахстан" в государственное учреждение "Аппарат Правительства Республики Казахстан" (далее – Аппарат Правительства).

Установить, что Аппарат Правительства является государственным органом, осуществляющим:

1) координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов;

2) организационно-правовое, экспертно-аналитическое, кадровое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности премьер-министра и Правительства Республики Казахстан.

2. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 "О структуре Правительства Республики Казахстан" следующее изменение:

в пункте 1 строку "Канцелярия премьер-министра Республики Казахстан" изложить в следующей редакции:

"Аппарат Правительства Республики Казахстан".

3. Правительству Республики Казахстан обеспечить внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты в целях реализации настоящего Указа.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию президента Республики Казахстан.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

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