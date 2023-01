В Сан-Паулу проходит церемония прощания с Пеле

Об этом написал сын знаменитого футболиста Эдсон Шолби ду Насименту в своем аккаунте в Instagram.

Ворота стадиона открыли около 10:10 по местному времени (19:10 по времени Астаны), вскоре после того, как на пост водрузили гроб с Пеле. Вокруг него установлены многочисленные венки от официальных гостей церемонии. В частности, на трибуне почетных гостей в центре поля находится президент ФИФА Джанни Инфантино.

Еще за несколько часов до начала прощания у входа на стадион в Сантосе собралось весьма внушительное число желающих отдать дань уважения Пеле. Многие одеты в футболки с именем великого футболиста и его номером 10 на спине, передает ТАСС.

Почти все прилегающие к арене улицы и переулки оцеплены правоохранителями, на стадионе и вокруг работает множество съемочных групп местных и иностранных телеканалов.

Mais cedo, por volta das 3h56, o corpo de Pelé chegou em Santos vindo de São Paulo. O cortejo do Rei do Futebol foi recebido por um foguetório nos arredores do estádio santista #pele pic.twitter.com/eDTJ2yf6Ok