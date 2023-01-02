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В Сан-Паулу проходит церемония прощания с Пеле

проходит в Сан-Паулу Фото: Twitter/Henrique Toth
Церемония прощания с легендарным Пеле началась на стадионе футбольного клуба "Сантос" в штате Сан-Паулу, сообщает Zakon.kz.

Об этом написал сын знаменитого футболиста Эдсон Шолби ду Насименту в своем аккаунте в Instagram.

Ворота стадиона открыли около 10:10 по местному времени (19:10 по времени Астаны), вскоре после того, как на пост водрузили гроб с Пеле. Вокруг него установлены многочисленные венки от официальных гостей церемонии. В частности, на трибуне почетных гостей в центре поля находится президент ФИФА Джанни Инфантино.

Еще за несколько часов до начала прощания у входа на стадион в Сантосе собралось весьма внушительное число желающих отдать дань уважения Пеле. Многие одеты в футболки с именем великого футболиста и его номером 10 на спине, передает ТАСС.

Почти все прилегающие к арене улицы и переулки оцеплены правоохранителями, на стадионе и вокруг работает множество съемочных групп местных и иностранных телеканалов.


Всемирно известный футболист, единственный трижды чемпион мира Эдсон Арантис ду Насименту (настоящее имя Пеле) скончался 29 декабря в возрасте 82 лет после продолжительного онкологического заболевания. Пеле похоронят, согласно завещанию, на 14-этажном кладбище в городе Сантос.

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