Токаев назначил нового министра экологии
Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 января 2023 года подписал указ "О назначении Сулейменовой З.Б.", сообщает Zakon.kz.
Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.
"Назначить Сулейменову Зульфию Булатовну министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", – говорится в указе.
До назначения – с марта 2022 года – она занимала должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Другим указом главы государства Сериккали Брекешев освобожден от должности министра экологии, геологии и природных ресурсов РК, которую он занимал с 10 сентября 2021 года.
Зульфия Сулейменова родилась 25 февраля 1990 года в Актобе.
Трудовой стаж:
- заместитель директора Департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК;
- консультант Дивизионов по окружающей среде и развитию, энергетике, а также макроэкономической политике и финансированию развития Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) для Азии и Тихого океана (Бангкок, Таиланд), в офисах Программы развития ООН в Казахстане и Туркменистане;
- научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК (КИСИ);
- вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК (с 03.2022).
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