Токаев назначил нового министра экологии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 января 2023 года подписал указ "О назначении Сулейменовой З.Б.", сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

"Назначить Сулейменову Зульфию Булатовну министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", – говорится в указе.

До назначения – с марта 2022 года – она занимала должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Другим указом главы государства Сериккали Брекешев освобожден от должности министра экологии, геологии и природных ресурсов РК, которую он занимал с 10 сентября 2021 года.

Зульфия Сулейменова родилась 25 февраля 1990 года в Актобе.

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