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Казахстан продлил соглашение с Россией о транзите российской нефти в Китай

Казахстан продлил соглашение с РФ о нефти в Китай Фото: pixabay
Соглашение о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти между Казахстаном и Россией действительно до 2034 года, сообщает Zakon.kz.

Распоряжение правительства РФ "О подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 г." опубликовано на портале правовой информации.

Целью соглашения является создание условий для транспортировки российской нефти через территорию Казахстана в Китай.

Стороны создают условия для долгосрочной транспортировки российской нефти уполномоченной организацией российской стороны в количестве 10 млн тонн в год и предоставляют ей право доступа к системе магистральных трубопроводов по направлению транспортировки "граница Российской Федерации граница Республики Казахстан (магистральный нефтепровод "Туймазы – Омск – Новосибирск–2") – граница Республики Казахстан – граница Российской Федерации (магистральный нефтепровод "Туймазы – Омск– Новосибирск–2") – граница Российской Федерации – граница Республики Казахстан (Прииртышск) – Атасу (Республика Казахстан) – Алашанькоу (Китайская Народная Республика)".

Стоимость транспортировки нефти в количестве 10 млн тонн в год, принадлежащей уполномоченной организации российской стороны на законном основании, по маршруту транспортировки составляет 2,1 доллара за 1 тонну и оплачивается в тенге на основании курса доллара к тенге, установленного Нацбанком Казахстана на дату выставления уполномоченной организацией казахстанской стороны задания на платеж. 

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