На 20,3% выросла инфляция в Казахстане за год

По данным Бюро национальной статистики, инфляция в декабре 2022 года в годовом исчислении составила 20,3%, сообщает Zakon.kz.

При этом цены на продовольственные товары повысились на 25,3%, непродовольственные товары – на 19,4%, платные услуги – на 14,1%.

Так, по сравнению с декабрем 2021 года сахар-рафинад подорожал на 92,7%, мыло хозяйственное – на 87,6%, канцтовары – на 70,3%.

Напротив, подешевели газ сжиженный (в баллонах) – на 23%, капуста белокочанная – на 15,2%.

Как отмечают статистики, цены на продукты питания заметно выросли на овощи, в декабре огурцы подорожали на 35,6%, помидоры – на 14,6%, перец сладкий – на 8,4%, лук репчатый – на 7,9%, свекла – на 3,8%. Сахар-песок подешевел на 3,8%, лимоны – на 0,9%.

Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в декабре наблюдался на технику. Так, по сравнению с ноябрем 2022 года беспроводные наушники подорожали на 7,7%, планшет – на 6,3%, электрообогреватель – на 6,1%, ноутбук – на 3,7%. Цены на средства для мытья посуды выросли на 4,5%, стиральные порошки – на 4%.

Вместе с тем цены на платные услуги за прошедший месяц выросли на 0,5%. Повышение цен отмечено на услуги медицинского страхования туристов – на 7,3%, мойку машин – на 3,8%. По коммунальным услугам снижение тарифов наблюдалось на центральное отопление (1 гКал) и горячую воду (1 м3) – по 0,4%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Костанайской и Жамбылской областях – по 1,9% (выше среднереспубликанского уровня на 0,7 п.п), самая низкая – по 0,7% в Шымкенте и Мангистауской области.

Больше всего продовольственные товары подорожали в Костанайской и Жамбылской областях – по 2,5%, непродовольственные – в Костанайской области – на 2,2%, платные услуги – в области Жетісу – на 1,7%.