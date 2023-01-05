Какие компенсационные посадки предусматривает закон о растительном мире
При этом говорится, что растения, произрастающие на землях, находящихся в частной собственности, могут использоваться субъектами частной собственности в соответствии с законодательством РК.
Объектами регулирования в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира являются:
дикорастущие растения, их популяции и сообщества, в том числе:
- редкие и находящиеся под угрозой исчезновения;
- эндемичные и реликтовые;
- лекарственные;
- иные виды растений;
- заготовленные (собранные) дикорастущие растения, их части и дериваты;
- зеленые насаждения;
- ботанические коллекции и коллекции генетических ресурсов растений;
- места произрастания растений, их популяций и сообществ.
Вместе с тем положения закона не применяются в отношении:
- сельскохозяйственных растений;
- растений, произрастающих на приусадебных участках, участках для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного строительства и огородничества.
Закон предусматривает, что физические и юридические лица обязаны:
- не допускать уничтожения и повреждения, незаконного сбора дикорастущих растений, их частей и дериватов;
- соблюдать требования правил пользования растительным миром и не допускать негативного воздействия на места произрастания растений;
- не нарушать целостности природных растительных сообществ, способствовать сохранению их биологического разнообразия;
- не допускать в процессе пользования растительным миром ухудшения состояния иных природных объектов;
- соблюдать требования пожарной безопасности на участках, занятых растительным миром;
- не нарушать права иных лиц при осуществлении пользования растительным миром.
Законом также предусмотрены компенсационные посадки в следующих размерах:
- при вырубке зеленых насаждений по разрешению местного исполнительного органа, а также их гибели на территории, прилегающей к зданиям, сооружениям, находящимся в собственности или пользовании физических или юридических лиц, – в 10-кратном размере;
- при незаконном удалении (вырубке) зеленых насаждений либо их повреждении, приведшем к их гибели, – в 50-кратном размере.
В случае незаконного удаления (вырубки) зеленых насаждений, включенных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, либо их повреждения, приведшего к их гибели, компенсационные посадки осуществляются в 100-кратном размере.
Также закон предусматривает, что физические и юридические лица, в интересах которых совершено удаление (вырубка) зеленых насаждений либо по вине которых произошли повреждение или гибель этих насаждений, обязаны обеспечить уход за компенсационными посадками:
- за деревьями и кустарниками: хвойных пород – в течение трех лет, лиственных пород – в течение двух лет;
- травянистыми растениями – в течение вегетационного сезона одного года.