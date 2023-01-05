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Законодательство РК

Какие компенсационные посадки предусматривает закон о растительном мире

принят закон о растительном мире Фото: Zakon.kz
Закон "О растительном мире", принятый 2 января 2023 года, регулирует общественные отношения и устанавливает правовые основы государственной политики в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира, сообщает Zakon.kz.
Согласно закону, растительный мир принадлежит народу Казахстана. От имени народа Казахстана право собственности осуществляет государство. При этом осуществление права собственности государством реализуется через режим государственной собственности в интересах народа Казахстана.

При этом говорится, что растения, произрастающие на землях, находящихся в частной собственности, могут использоваться субъектами частной собственности в соответствии с законодательством РК.

Объектами регулирования в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира являются:

дикорастущие растения, их популяции и сообщества, в том числе:

  • редкие и находящиеся под угрозой исчезновения;
  • эндемичные и реликтовые;
  • лекарственные;
  • иные виды растений;
  • заготовленные (собранные) дикорастущие растения, их части и дериваты;
  • зеленые насаждения;
  • ботанические коллекции и коллекции генетических ресурсов растений;
  • места произрастания растений, их популяций и сообществ.

Вместе с тем положения закона не применяются в отношении:

  • сельскохозяйственных растений;
  • растений, произрастающих на приусадебных участках, участках для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного строительства и огородничества.

Закон предусматривает, что физические и юридические лица обязаны:

  • не допускать уничтожения и повреждения, незаконного сбора дикорастущих растений, их частей и дериватов;
  • соблюдать требования правил пользования растительным миром и не допускать негативного воздействия на места произрастания растений;
  • не нарушать целостности природных растительных сообществ, способствовать сохранению их биологического разнообразия;
  • не допускать в процессе пользования растительным миром ухудшения состояния иных природных объектов;
  • соблюдать требования пожарной безопасности на участках, занятых растительным миром;
  • не нарушать права иных лиц при осуществлении пользования растительным миром.

Законом также предусмотрены компенсационные посадки в следующих размерах:

  1. при вырубке зеленых насаждений по разрешению местного исполнительного органа, а также их гибели на территории, прилегающей к зданиям, сооружениям, находящимся в собственности или пользовании физических или юридических лиц, – в 10-кратном размере;
  2. при незаконном удалении (вырубке) зеленых насаждений либо их повреждении, приведшем к их гибели, – в 50-кратном размере.

В случае незаконного удаления (вырубки) зеленых насаждений, включенных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, либо их повреждения, приведшего к их гибели, компенсационные посадки осуществляются в 100-кратном размере.

Также закон предусматривает, что физические и юридические лица, в интересах которых совершено удаление (вырубка) зеленых насаждений либо по вине которых произошли повреждение или гибель этих насаждений, обязаны обеспечить уход за компенсационными посадками:

  • за деревьями и кустарниками: хвойных пород – в течение трех лет, лиственных пород – в течение двух лет;
  • травянистыми растениями – в течение вегетационного сезона одного года.

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