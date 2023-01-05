Какие компенсационные посадки предусматривает закон о растительном мире

Закон "О растительном мире", принятый 2 января 2023 года, регулирует общественные отношения и устанавливает правовые основы государственной политики в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира, сообщает Zakon.kz.

Согласно закону , растительный мир принадлежит народу Казахстана. От имени народа Казахстана право собственности осуществляет государство. При этом осуществление права собственности государством реализуется через режим государственной собственности в интересах народа Казахстана.

При этом говорится, что растения, произрастающие на землях, находящихся в частной собственности, могут использоваться субъектами частной собственности в соответствии с законодательством РК.

Объектами регулирования в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира являются:



дикорастущие растения, их популяции и сообщества, в том числе:

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения;

эндемичные и реликтовые;

лекарственные;

иные виды растений;

заготовленные (собранные) дикорастущие растения, их части и дериваты;

зеленые насаждения;

ботанические коллекции и коллекции генетических ресурсов растений;

места произрастания растений, их популяций и сообществ.

Вместе с тем положения закона не применяются в отношении:

сельскохозяйственных растений;

растений, произрастающих на приусадебных участках, участках для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного строительства и огородничества.

Закон предусматривает, что физические и юридические лица обязаны:



не допускать уничтожения и повреждения, незаконного сбора дикорастущих растений, их частей и дериватов;

соблюдать требования правил пользования растительным миром и не допускать негативного воздействия на места произрастания растений;

не нарушать целостности природных растительных сообществ, способствовать сохранению их биологического разнообразия;

не допускать в процессе пользования растительным миром ухудшения состояния иных природных объектов;

соблюдать требования пожарной безопасности на участках, занятых растительным миром;

не нарушать права иных лиц при осуществлении пользования растительным миром.

Законом также предусмотрены компенсационные посадки в следующих размерах:

при вырубке зеленых насаждений по разрешению местного исполнительного органа, а также их гибели на территории, прилегающей к зданиям, сооружениям, находящимся в собственности или пользовании физических или юридических лиц, – в 10-кратном размере; при незаконном удалении (вырубке) зеленых насаждений либо их повреждении, приведшем к их гибели, – в 50-кратном размере.

В случае незаконного удаления (вырубки) зеленых насаждений, включенных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, либо их повреждения, приведшего к их гибели, компенсационные посадки осуществляются в 100-кратном размере.

Также закон предусматривает, что физические и юридические лица, в интересах которых совершено удаление (вырубка) зеленых насаждений либо по вине которых произошли повреждение или гибель этих насаждений, обязаны обеспечить уход за компенсационными посадками: