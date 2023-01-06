Снимите это немедленно: главные тренды 2023 года

Мода никогда не стоит на месте. То, что было для многих когда-то популярно, со временем навсегда теряет свою актуальность. Так произошло и в наступившем 2023 году. От каких вещей и обуви стоит немедленно отказаться – читайте в материале Zakon.kz.

Многие из этих вещей пользовались большой популярностью и были в гардеробе почти у всех у девушек, но есть из них те, которые уже не будут в тренде, и их лучше быстро отправить в утиль.



Популярные шубки Teddy

Объемные шубы, которые были в тренде многие сезоны, постепенно сдают свои позиции. Сейчас им на смену пришли стильные дубленки-авиаторы и короткие шубки из овчины. Также лучше отдать предпочтение шубам из эко-меха, которые не только согреют в холодную погоду, но и сделают ваш образ модным.

Антитренды в аксессуарах

Нельзя не сказать и об антитрендах 2023 года в аксессуарах, потому что именно они добавляют изюминку в ваш образ и делают его завершенным.

Любимый многими шарф снуд (в форме круга) – один из главных антитрендов этой зимы. Лучше заменить его широким прямым шарфом плотной фактуры. Это могут быть сочные оттенки зеленого, розового и оранжевого цветов. Кроме того, навсегда забудьте о вязаных комплектах вместе с шапкой, они также устарели. Лучше "играть" с разными цветами и моделями и создавать яркие образы.

Ни один образ не может считаться законченным без сумочки. В этом сезоне лучше избавиться от твердых клатчей и отдать предпочтение мягким моделям, которые отлично подойдут к любому образу. Также большие кросс-боди (сумка с длинным ремешком, которая носится "через плечо"), которые утяжеляют образ, заменят на небольшую сумочку. Если вы обладательница сумки с излишним декором, лучше от нее отказаться. Разнообразные рюши, "кричащие" логотипы и крупные принты – топ антитрендов в этом сезоне.

Такие джинсы уже не в моде

Модель джинсов "скинни" относительно долго оставалась в числе классических трендов, но все же на смену им пришли более комфортные и свободные модели, которые подходят почти всем. Облегающий фасон джинсов радовал не всех модниц, так как невыгодно подчеркивал фигуру. Кроме того, низкая посадка нарушает пропорции тела и увеличивает таз, а модели с потертостями могут визуально увеличивать объем ног.

Джинсы бананы

Лучше забудьте эту модель джинсов, потому что она себя давно изжила. Такой фасон меняет пропорции, а из-за особенного кроя визуально прибавляет килограммы. Джинсы сидят мешковато в зоне живота, но слишком облегают снизу. Это полная противоположность нынешним трендам. Если вы любитель такого стиля, то лучше присмотритесь к более стильной альтернативе – джинсам с посадкой mom.

Леггинсы со штрипками

Леггинсы со штрипками были очень популярны в прошлом сезоне, однако в новом году они точно не будут такими актуальными, как раньше. Если вы любите лосины, то лучше носить классические черные изделия, но без штрипок.

Также в новом году лучше отказаться от идеи носить кожаные облегающие леггинсы. Помимо того, что такие элементы в гардеробе начинают отходить на задний план, так еще и их неправильное сочетание в образе может испортить весь ваш внешний вид, создав не то впечатление.

Обувь Угги

Этот еще один ранее популярный вид сапог в новом сезоне теряет свою востребованность. Всеми любимые теплые угги, которые не раз спасали нас от холода, в 2023 попадают в списки антитрендов.

Если вы обладательница полусапожек на низком каблуке или плоской подошве с меховой отделкой, самое время избавиться от такой обуви. Любители таких моделей даже не подозревают, что обувь укорачивает силуэт, может визуально прибавить лишние килограммы, а также сигнализирует о том, что модой вы явно не интересуетесь.

Возможно, этот небольшой список антитрендов поможет разобраться в последних тенденциях наступившего 2023 года, и вы поймете, что можно носить, а от чего лучше навсегда избавиться. В целом, следует помнить, что мода последних годов постоянно меняется, а чтобы быть в тренде, стоит придерживаться более лаконичного и простого кроя.