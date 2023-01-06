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Будет ли повторная индексация пенсии в Казахстане, рассказал Кульгинов

Будет ли повторная индексация пенсии в Казахстане, рассказал Кульгинов Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать повторную индексацию пенсии и пособий, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алтай Кульгинов напомнил, что в прошлом году была индексация пенсий. Эти меры, по его словам, были направлены на то, чтобы повысить доходы населения.

"По пенсиям было повышение. В этом году инфляция тоже побила рекорды. Этого никто не скрывает. Поэтому в перспективе тоже индексация будет производиться. В этом году уже решение принято". Алтай Кульгинов

При этом он указал на то, что наряду с соцвыплатами в стране были повышены зарплаты врачей, медицинских работников и учителей.

"В целом, по всем отраслям повышается заработная плата. Еще у частных компаний. У нас имеются трехсторонние договора между профсоюзами, работодателями и местными исполнительными органами. Эта работа будет производиться на постоянной основе". Алтай Кульгинов
Ранее стало известно, что в Казахстане студентам планируют увеличить стипендии в два раза.

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