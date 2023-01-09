Лидеры казахстанского тенниса не прошли стартовые круги на двух турнирах

Лучшие теннисисты Казахстана Елена Рыбакина и Александр Бублик с поражения начали свои дебютные поединки в одиночном разряде на соревнованиях в Австралии и Новой Зеландии, сообщает Zakon.kz.

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Елена Рыбакина оступилась за выход во второй круг турнира WTA 500 в австралийской Аделаиде, проиграв представительнице Чехии Петре Квитовой – 3:6, 5:7. А первая ракетка Казахстана среди мужчин Александр Бублик не сумел пробиться во второй круг хардовых состязаний в Окленде (Новая Зеландия). На соревнованиях из серии ATP 250 казахстанский теннисист не сумел одолеть бельгийца Давида Гоффена – 3:6, 4:6.

Теперь Елена и Александр продолжат свои баталии на этих турнирах, но уже в парном разряде.