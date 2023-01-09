Освобожден от должности вице-министр юстиции Казахстана

Постановлением правительства Казахстана Алмат Мадалиев освобожден от должности вице-министра юстиции РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщается на сайте primeminister.kz, он освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.



Алмат Мадалиев родился в 1986 году в Алматы. Окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби и Школу права Университета им. Джорджа Вашингтона (США).

Трудовую деятельность начал в 2004 году юристом ОФ "Выбор молодых". С 2009 по 2010 годы занимал различные должности в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета РК. С октября 2010 года работал в структуре Министерства юстиции РК.

Вице-министром юстиции Казахстана он был назначен в марте 2019 года.