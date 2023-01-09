В Казахстане разработали проект закона "О масс-медиа"
Закон регулирует общественные отношения в области средств массовой информации, устанавливает права и обязанности субъектов телерадиовещания и государственные гарантии свободы средств массовой информации в соответствии с Конституцией РК.
Документ провозглашает, что свобода слова, творчества, выражения в печатной и иной форме своих взглядов и убеждений, получения и распространения информации любым не запрещенным законом способом гарантируются Конституцией РК.
Цензура запрещается.
Государственные органы, общественные объединения, должностные лица, масс-медиа обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации.
При этом говорится, что масс-медиа обязаны содействовать государственным органам, осуществляющим противодействие терроризму.
Разглашение сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, пропаганда и оправдание экстремизма или терроризма, распространение информации, раскрывающей технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения, пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, взрывчатых веществ и самодельных устройств, а также культа жестокости, насилия и порнографии запрещаются, - говорится в документе.
Использование масс-медиа в целях совершения уголовных и административных правонарушений запрещается.
При этом уточняется, что под пропагандой в масс-медиа понимается распространение взглядов, фактов, аргументов и иной информации, в том числе намеренно искаженной, для формирования положительного общественного мнения о запрещенной законодательством РК информации или побуждения к совершению противоправного действия или бездействию неограниченного круга лиц.
Основными принципами деятельности масс-медиа являются:
- обеспечение конституционных гарантий прав на свободное получение информации и распространение любыми, не запрещенными законами, способами, свободу слова и творчества;
- обеспечение информационного суверенитета и информационной безопасности личности, общества и государства;
- равенство прав физических и юридических лиц;
- обеспечение законности и достоверности распространяемой информации;
- обеспечение объективности;
- защита прав и законных интересов потребителей услуг средств массовой информации, физических и юридических лиц;
- добросовестная конкуренция, выражающаяся в обеспечении равных возможностей для развития средств массовой информации;
- обеспечение безопасности, надежности и качества в области телерадиовещания на основе национальных стандартов на территории РК в области телерадиовещания;
- создание условий для развития отечественных теле-, радиоканалов, производства и трансляции отечественных теле-, радиопрограмм;
- гласность и прозрачность деятельности в области средств массовой информации.
- соблюдение норм профессионального и этического поведения;
- уважение частной жизни, чести, достоинства гражданина;
- обеспечение равного доступа к информации;
- стимулирование конкурентоспособности отечественных средств массовой информации;
- обеспечение общественной безопасности.
Закон устанавливается, что языком распространения масс-медиа является государственные и другие языки.