В Казахстане разработали проект закона "О масс-медиа"

Министерство информации и общественного развития разработало проект закона "О масс-медиа" и концепцию к нему, сообщает Zakon.kz.

Закон регулирует общественные отношения в области средств массовой информации, устанавливает права и обязанности субъектов телерадиовещания и государственные гарантии свободы средств массовой информации в соответствии с Конституцией РК.

Документ провозглашает, что свобода слова, творчества, выражения в печатной и иной форме своих взглядов и убеждений, получения и распространения информации любым не запрещенным законом способом гарантируются Конституцией РК.

Цензура запрещается.

Государственные органы, общественные объединения, должностные лица, масс-медиа обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации.

При этом говорится, что масс-медиа обязаны содействовать государственным органам, осуществляющим противодействие терроризму.

Разглашение сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, пропаганда и оправдание экстремизма или терроризма, распространение информации, раскрывающей технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения, пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, взрывчатых веществ и самодельных устройств, а также культа жестокости, насилия и порнографии запрещаются, - говорится в документе.

Использование масс-медиа в целях совершения уголовных и административных правонарушений запрещается.

При этом уточняется, что под пропагандой в масс-медиа понимается распространение взглядов, фактов, аргументов и иной информации, в том числе намеренно искаженной, для формирования положительного общественного мнения о запрещенной законодательством РК информации или побуждения к совершению противоправного действия или бездействию неограниченного круга лиц.

Основными принципами деятельности масс-медиа являются:



обеспечение конституционных гарантий прав на свободное получение информации и распространение любыми, не запрещенными законами, способами, свободу слова и творчества;

обеспечение информационного суверенитета и информационной безопасности личности, общества и государства;

равенство прав физических и юридических лиц;

обеспечение законности и достоверности распространяемой информации;

обеспечение объективности;

защита прав и законных интересов потребителей услуг средств массовой информации, физических и юридических лиц;

добросовестная конкуренция, выражающаяся в обеспечении равных возможностей для развития средств массовой информации;

обеспечение безопасности, надежности и качества в области телерадиовещания на основе национальных стандартов на территории РК в области телерадиовещания;

создание условий для развития отечественных теле-, радиоканалов, производства и трансляции отечественных теле-, радиопрограмм;

гласность и прозрачность деятельности в области средств массовой информации.

соблюдение норм профессионального и этического поведения;



уважение частной жизни, чести, достоинства гражданина;

обеспечение равного доступа к информации;

стимулирование конкурентоспособности отечественных средств массовой информации;

обеспечение общественной безопасности.

Закон устанавливается, что языком распространения масс-медиа является государственные и другие языки.



Документ также предусматривает государственное регулирование в масс-медиа и компетенции уполномоченных органов.





Также оговаривается з ащита детей при распространении теле-, радиопрограмм и реклама в масс-медиа.





Как поясняют в МИОР, действующий закон "О средствах массовой информации" кардинально устарел, не соответствует вызовам современности и не в полной мере удовлетворяет современным требованиям общественных отношений в сфере масс-медиа. Поэтому необходимо принять закон, построенный на новых принципах и гарантиях государства, направленных на усиление и обеспечение права на свободу слова, а также содержащий условия ограничения этого права, прежде всего, в казахстанском сегменте сети Интернет.







Так, предлагается закрепить принципиально новую схему, устанавливающую баланс между свободой слова, плюрализмом мнений и необходимыми ограничениями, направленными на обеспечение государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения.









Как отмечают в МИОР, ключевые реформы будут направлены на повышение правового статуса журналистов и усиление правовых гарантий для них.





Все инициируемые меры в рамках нового законодательства призваны решить существующие проблемы отрасли, создать качественно новый формат взаимодействия государства-СМИ-общества, а также способствовать формированию конкурентоспособных отечественных СМИ, говорится в документе.





Законопроект и концепция размещены на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 января.





