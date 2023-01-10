Стамбулу, Анкаре и Измиру в ближайшие полгода грозят перебои с водой

Угроза засухи и вероятные ограничения подачи воды жителям Турции связаны с отсутствием существенных осадков, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал TRT, это уже привело к катастрофическому снижению уровня воды в водохранилищах Стамбула.

"Снабжающие Стамбул водохранилища заполнены на 33,3% от нормы. В случае, если осадков не будет вообще, то резервов воды хватит на 3,5 месяца", – заявил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришджи.

Он уточнил, что в Анкаре и Измире запасов питьевой воды хватит на соответственно 6 и 7 месяцев.

Ранее сообщалось, что декабрь для страны выдался самым жарким за 52 года наблюдений.