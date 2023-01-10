Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Стамбулу, Анкаре и Измиру в ближайшие полгода грозят перебои с водой

Турция Фото: pixabay
Угроза засухи и вероятные ограничения подачи воды жителям Турции связаны с отсутствием существенных осадков, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал TRT, это уже привело к катастрофическому снижению уровня воды в водохранилищах Стамбула.

"Снабжающие Стамбул водохранилища заполнены на 33,3% от нормы. В случае, если осадков не будет вообще, то резервов воды хватит на 3,5 месяца", – заявил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришджи.

Он уточнил, что в Анкаре и Измире запасов питьевой воды хватит на соответственно 6 и 7 месяцев.

Ранее сообщалось, что декабрь для страны выдался самым жарким за 52 года наблюдений.

Читайте также

На улицы Алматы вывели 512 снегоуборочных машин

Женис Касымбек встретился с жителями Алматинского района столицы

С 12 января в Казахстане запретят страховать иностранные машины

Елена Беляева
Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева
АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
кто не сможет платить ЕСП с 2023 года
Кто не сможет платить ЕСП с 2023 года
Казахстан МВД мат штраф арест мелкое хулиганство
За мат в общественном месте будет грозить штраф 69 тыс. тенге или арест на 30 суток
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления